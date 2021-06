Du kan redusere risikoen for ulykker for deg sjøl og andre

Leder

Det er all grunn til å frykte at det kan bli en ny sommer med mange dødsulykker i trafikken. Når nordmenn igjen skal bruke sitt eget land til å feriere i, betyr det flere biler på vegene og økt risiko for alvorlige ulykker.

Fredag startet skoleferien, og det er også starten på sommerutfarten. Mange planlegger bilferie ettersom det fortsatt er begrenset mulighet til å reise utenlands.

Med mer trafikk på vegene, også med bilister som ikke er så trent på langkjøring, øker også risikoen for at det skjer alvorlige ulykker. 50 prosent flere omkommer i sommertrafikken sammenliknet med resten av året. I løpet av de tre sommermånedene; juni juli og august, omkommer det 15 personer i snitt per måned, mens det resten av året omkommer i snitt ti personer per måned, ifølge Trygg Trafikk. De høge ulykkestallene i sommermånedene er skremmende. Og vi vet at bak tallene i statistikken ligger det mye sorg og smerte.

I Rauma har vi en europaveg som er den mest trafikkerte transportåra inn og ut av fylket. E136 skulle mange steder vært utbedret, og for trafikksikkerheten er det uheldig at det er strekninger der det både er smalt, svingete og bolighus tett på. Økt trafikk i sommermånedene gjør vegen mer ulykkesutsatt.

Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsforeningen ber oss alle vise hensyn til andre når vi skal ut på vegene, ta forholdsregler og kjøre etter forholdene og innenfor fartsgrensene som gjelder.

Vi kan alle være uheldige å havne uforskyldt i ei ulykke, og andres uforsiktighet har vi ikke kontroll over. Men vi kan bidra til å redusere risikoen for ulykker både for oss sjøl og de andre i trafikken. Trafikksikkerhetsforeningens råd til sommertrafikantene gjør det tryggere i trafikken, dersom rådene følges:

l Kjør etter forholdene og innenfor fartsgrensa på stedet.

l Når du merker du er sliten eller trett, stopp og ta gode pauser. Sov om nødvendig!

l Sikre lasten godt.

l Sjekk bilen før du drar ut på langtur. Både teknisk kjøretilstand og lufttrykk i dekkene.

l Ikke forstyrr føreren – mobil, radio og andre distraksjoner må andre enn føreren ta seg av!

l Og husk, det er bedre å komme noen sekund seinere fram, enn å ikke komme fram!

God sommer!