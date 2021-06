Leder

Du og jeg kan redde liv hvis noen rundt oss plutselig får hjertestans. Derfor kan det allerede nå være lurt å ha tenkt gjennom hva man skal gjøre hvis du plutselig står midt oppi det.

Vi så det i lørdagens kamp mellom Danmark og Finland hvor viktig det er at det blir tatt grep umiddelbart. Da den danske fotballspilleren Christian Eriksen segnet om og lå livløs på banen, kom arbeidet med hjerte- og lungeredning i gang med en gang. Og i kombinasjon med støt fra hjertestarter, ble livet hans reddet.

Dagbladet har i etterkant av hendelsen intervjuet overlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han sier at hvis vi havner opp i en slik situasjon, der noen trenger livreddende førstehjelp, så må vi ikke være redde å gjøre feil. – Den største feilen du kan gjøre, er å ikke gjøre noen ting, sier Gilbert.

Og overlegen sier mer viktig og tankefullt; at det er to ting som avgjør overlevelsessjansen til en person som har segnet om og er livløs: – At hjerte- og lungeredning igangsettes tidligst mulig, og at pasienten får første støt med hjertestarter tidligst mulig. For at man skal få til det andre punktet, er man nødt til å huske å varsle 113 så fort som mulig, sier Gilbert.

Åndalsnes Avis har undersøkt hvordan tilgangen på hjertestartere er på idrettsanleggene rundt om i kommunen. Det er betryggende å se at det er hjertestartere på flere anlegg – noen av dem er riktignok ikke registrert ennå. Dessuten at erkjennelsen av hvor nyttig apparatet og kunnskap om hjerte- og lungeredning er, synes å ha økt betraktelig etter hendelsen i EM-kampen i Danmark.

Vi håper at flere av idrettsanleggene som ikke har en hjertestarter, prioriterer å få dette på plass. Helgas hendelse har satt en støkk i oss alle.

I den grad man kan si at det kom noe godt ut av hendelsen med Christian Eriksen, så er det at hendelsen har gitt økt fokus blant vanlige folk på livreddende førstehjelp. Kanskje kan det også føre til at enda flere idrettsanlegg får på plass hjertestartere, og registrerer utstyret på nettstedet 113.no. Hver for seg, og i sum, kan de nevnte tiltakene bidra til å redde liv.