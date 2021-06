Slår flere fluer i én smekk

Leder

Det er ingen grunn til å snakke ned den nye parkeringsordningen. Kommunen fortjener i stedet ros for å slå flere fluer i én smekk: Den tar hensyn til handelsstanden, til egne innbyggere og til besøkende. Stikkord: Orden og forutsigbarhet.

Fra og med lørdag innføres ei ny parkeringsordning på Åndalsnes:

I sentrumskjernen blir det tidsbegrenset gratisparkering. Fra 19. juni til 22. august blir det maks to timer parkering (tretimersparkering fra 23. august). Unntaket er 20 plasser med timeparkering ved kvartal 1 og kvartal 2

Utenfor sentrumskjernen blir det betalingsparkering de fleste steder, men kommunens egne innbyggere og folk som pendler til Rauma for å jobbe, kan søke om fritak for betaling

Parkering ved Øran stadion blir fortsatt gratis og uten begrensninger

Det er ikke overraskende at noen rynker på nesa over ei ny parkeringsordning på Åndalsnes. Ikke alle liker endringer, og vi har jo alle vært vant til å kunne kjøre helt til butikkdøra.

Men ei ny ordning tvinger seg fram fordi Åndalsnes er blitt en turistmagnet som mange kommer kjørende for å besøke. Skal tilreisende få en god opplevelse av Åndalsnes, må det være tilgjengelige parkeringsplasser. At det nå skal koste noen kroner for å parkere, er noe reisende er vant til også fra andre steder. Det gir ikke Rauma et dårlig omdømme.

For å ivareta handelsstanden på Åndalsnes, skal det fortsatt være gratis å parkere i sentrumskjernen. Det fine er at maksimal parkeringstid er redusert fra tre- til to timer, og at noen plasser bare har én time makstid. Det skaper sirkulasjon på parkeringsplassene og muligheter for enkelt å kunne sette fra seg bilen for den som bare skal innom et par butikker en snartur.

Med den nye ordningen liker vi ekstra godt at kommunens egne innbyggere og jobbpendlere inn til Åndalsnes får særfordeler. De kan søke om fritak fra å betale på de betalte parkeringsplassene utenfor sentrumskjernen. Dermed kan ansatte i sentrum fortsatt parkere sentrumsnært og gratis.

Det er krevende for en kommune, som skal unngå at lokalbefolkningen og næringsdrivende får for store ulemper ved å innføre ei ny parkeringsordning. Men vi håper folk ser at det blir ryddigere og mer forutsigbart. Sjøl om det er umulig å gjøre alle til lags, vinner vi alle på at det er tilgjengelige parkeringsplasser for dem som skal sette fra seg bilen et par timer og nyte Åndalsnes.