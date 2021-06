Stortinget gir fra seg makta – det var vel aldri meninga?

Leder

Det er et berettiget krav som en rekke næringslivsledere nå stiller til stortingspolitikerne, som denne måneden skal behandle Nasjonal transportplan (NTP): Gi oss oppstart på E136 i Romsdalen i løpet av neste år. Ikke en ny utsettelse, takk.

I et opprop skriver de at de «er bekymret for at vegstrekningen igjen skal utsettes, denne gang av Nye veier som står fritt å prioritere blant sine strekninger.» Kravet er oppstart innen utgangen av 2022. «Vi har ventet lenge nok. Nå må politikerne sikre at arbeidet kommer i gang på den viktigste Eksportvegen i Møre og Romsdal», skriver de avslutningsvis.

Det er et faktum at vegen gjennom Romsdalen skriker etter utbedringer. Strekningene Stuguflåten-Rødstøl på 4,8 kilometer og Flatmark-Monge-Marstein på 8,3 kilometer er fortsatt ikke oppgradert. Opp de bratte bakkene fra Verma står det hver vinter vogntog og spinner, og sperrer hovedferdselsåra inn og ut av fylket. Og på strekninga Flatmark-Monge-Marstein er det svingete og smalt og anbefalt hastighet helt ned i 20 km/t. Det hører ikke heime på en europaveg i 2021.

Men til tross for at Eksportvegen de siste to Nasjonale Transportplaner (NTP) har stått øverst på prioriteringslista for samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal, har ikke noe skjedd. Og når prosjektet nå skal overføres til Nye veier, er det en fare for at de nødvendige vegutbedringene ikke prioriteres fort nok. Det kan skyve E136 ut i tid, enda en gang. Det har ikke Møre og Romsdal råd til.

Hvis Stortinget følger forslaget til ny NTP som regjeringa har lagt fram, og gir E136-utbedringen til Nye veier, skyter politikerne seg sjøl i foten. Ettersom Nye veier står fritt til å bestemme rekkefølgen i sin portefølje, gir Stortinget fra seg makta og muligheten til å prioritere samferdselsprosjekt i landet. Det var vel aldri meningen? Det er i så fall å svekke demokratiet. Dette må Stortinget stanse ved å forlange – i vedtaket – at vegen opprustes innen utgangen av 2022.

For oss lokalt kan det å overlate E136 til Nye veier bety at vi må leve videre med svekket framkommelighet og -trafikksikkerhet på den viktigste og mest trafikkerte vegen ut og inn av fylket. Derfor kan vi ikke vente lenger. Liv, helse, trivsel og store økonomiske verdier står på spill. Kravet fra næringslivslederne må stortingspolitikerne derfor etterkomme fullt ut. Her må Mørebenken ta ansvar og gå foran.