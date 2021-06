I år må vi gjøre en minst like god jobb som i fjor

Leder

Det er en god og en dårlig nyhet i meldinga fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at det blir august før alle nordmenn har fått tilbud om første vaksinedose. Det positive er at flere eldre enn ventet har sagt ja til å ta vaksinen, og det vil bety at færre blir alvorlig sjuke og dør av smitten. Nedsida er at det tar enda lengre tid før vi alle kan leve mer normalt igjen.

FHI har tidligere sagt at alle nordmenn trolig får tilbud om første vaksinedose innen utgangen av juli. Men onsdag meldte FHI at det ikke vil skje før i august. FHI anslår at hele befolkningen over 18 år vil kunne være fullvaksinert i løpet av september.

Akkurat nå ligger Rauma bak landssnittet både i andelen innbyggere som har fått minst én dose (Rauma 29,4 prosent, Norge 30,43 prosent) og andelen innbyggere som er fullvaksinerte (Rauma 16,9 prosent, Norge 18,79 prosent).

At det drøyer i tid før Norges befolkning har fått første vaksinedose, gjør at kommende sommer kan bli mer krevende smittemessig enn fjorårets turistsesong. I Rauma var vi i fjor både flinke og heldige, og til tross for at «hele Norge» var på Rampestreken, på Trollstigen og på Romsdalseggen, unngikk vi smitte i de hektiske ukene.

Inngangen til sommeren i fjor var annerledes enn i år. Da var det nesten ikke smitte i Norge: Fra 25. mai til 1. juni var det i snitt 15 nye smittetilfeller i Norge hver dag. I år er snittet i Norge på tilsvarende datoer 365 nye tilfeller hver dag. Økningen i smittetilfeller kan forklares med at langt flere koronatestes. Og sjøl om smittetallet er høgt, er det positivt at flere er vaksinerte.

I år ligger det i Rauma an til en like god besøkssommer som i fjor. Blant annet vil den nyåpna gondolen tiltrekke mange tilreisende. Men med et høgere smittetrykk i hele landet, er det også en økende fare for at Rauma i sommer kan få nye utbrudd av koronasmitte som følge av at mange besøker oss.

I fjor ble det gjort en kjempejobb lokalt, både av bedrifter, ansatte og innbyggere for å unngå smitte. I år må vi gjøre en minst like god jobb for å unngå nedstenginger som vi ser for eksempel Trondheim har akkurat nå. I tillegg er vi avhengige av at de som kommer hit er friske og tar smittevern på alvor. Hvis alt klaffer, ligger det an til tidenes sommer i Rauma.