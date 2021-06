Netthets og trusler kan skade demokratiet

Leder

Netthets og trusler i sosiale medier er blitt mer og mer vanlig. Konsekvensen er at folk kvier seg for å ytre seg, og å gå inn i politikken. Da er demokratiet truet. Derfor er det tvingende nødvendig og viktig at politiet nå prioriterer å etterforske denne typen kriminalitet.

I forrige uke kom det fram at Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) er blitt truet og hetset på det groveste. I noen av de rystende kommentarene blir det blant annet oppfordret til drap, og hun utsettes for kvinnehat og rasisme. Berg får også nedsettende kommentarer om utseendet. Dette har pågått over mange år, og det er all grunn til å spørre hvorfor ikke politiet har tatt tak i hetsen tidligere. Helt siden hun ble en kjent politiker i 2015, har hun måttet tåle store mengder hets.

Aggressiviteten i netthetsen som enkelte politikere og samfunnsdebattanter opplever er skremmende. Det virker som om de som står bak dette, som bruker et oppgulp av hatske og krenkende kommentarer og dermed truer meningsmotstandere til taushet. Utviklinga er skremmende fordi det rammer enkeltmennesker. Men sett i en større sammenheng er truslene også med på å svekke demokratiet. Det kan vi ikke akseptere. Hvis folk ikke vil eller tør bli politikere fordi man trues og hetses for sine meninger, er problemet svært alvorlig.

Fredag innkalte politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal til et nettmøte om netthets. I møtet sa han at de vil gjøre noe med problemet. – Vi ser med bekymring på utviklinga, og som vi ønsker å gjøre noe med. I den ytterste konsekvens er det lokaldemokratiet som er truet, sa Bøen i møtet.

Netthets og trusler er ikke et nytt fenomen, og politiet skulle prioritert problemområdet for lenge siden. Men vi har nå håp om at politiet vil etterforske personer som med ord, bilder, video og tegn truer og krenker andre mennesker. Internett kan ikke være et fristed for den type kriminalitet.

Skal politiet lykkes i å bekjempe dette, er de avhengige av tips fra publikum. Hver kommune har en politikontakt som kan kontaktes hvis man opplever noe som kanskje er straffbart.

Man skal være tjukkhudet for å gå inn i politikken og tåle mye. Og innenfor ytringsfrihetens rammer kan det sies mye uten at det nødvendigvis er straffbart. Men vi skal ikke akseptere trusler og hatefulle ytringer. Det truer ikke bare enkeltpersoner, men også vårt demokrati.