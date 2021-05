Takk til alle frivillige som stiller opp når det trengs

Vi vet at de frivillige setter pris på å kunne hjelpe der de kan. Men at de stiller opp gratis på fritida er noe samfunnet skal vite å verdsette.

Leder

Denne helga har frivillige mannskaper igjen gjort en enorm innsats. De fortjener en stor takk fra oss alle for at de stiller opp og bidrar når det trengs som mest.

Torsdag kveld ble en ung mann fra Åndalsnes meldt savnet. Fredag formiddag ble et stort søk igangsatt. Søket pågikk hele fredag, gjennom natta og utover lørdagen.

Dessverre fikk leteaksjonen et tragisk utfall. Ved 13-tida lørdag ble den savnede funnet omkommet.

Politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad roser de frivillige etter innsatsen gjennom et helt døgn: – Frivillige slipper alt de har og stiller opp. De har gjort en formidabel jobb, sa han da leteaksjonen var avsluttet.

Mer enn 50 personer fra Røde Kors og flere hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i letingen – i tillegg til politimannskaper.

Rauma og nabokommunene har mye krevende natur, og de frivillige mannskapene blir hyppig bedt om å bistå nødetatene når politiet, brannvesenet, helsevesenet eller Hovedredningssentralen trenger hjelp til sanitetsvakter, redningsaksjoner og leteaksjoner. De er ryggraden i rednings- og ettersøksarbeidet lokalt.

Vi vet at de frivillige setter pris på å kunne hjelpe der de kan. Men at de stiller opp gratis på fritida er noe samfunnet skal vite å verdsette. Både at vi som innbyggere gir dem den anerkjennelsen de fortjener, men også at myndighetene sørger for at frivillige som stiller opp og støtter nødetatene, ikke lider økonomisk tap ved å delta gratis.

Det er betryggende å vite at rundt 50 frivillige mannskaper fra Røde Kors i Rauma er klar til utrykning når det måtte være – for å hjelpe deg og meg når vi er i nød. Det er en stor styrke for lokalsamfunnet.