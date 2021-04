Rauma kommune må favne videre

Leder

Man kan bli litt nedstemt av å lese historien til Appa, eller Åslaug Harpa Michaelsen Steen som hun egentlig heter. Tre år etter at hun flyttet til Rauma, pakker hun og flytter tilbake til Østlandet. Hun forteller at det er vanskelig å bli inkludert i lokalmiljøet. Det er trist å høre, men noe vi kan lære av.

Det var i lørdagens Åndalsnes Avis og på åa.no at du kunne lese historien om Appa Steen (29). I 2018 fikk hun jobb i Rauma og kom flyttende hit. Det var et kultursjokk, ifølge henne:

– Det var et sjokk hvor annerledes den sosiale kulturen her oppe er. Alt fra hva som oppleves som høflig, hvordan man snakker om andre mennesker, og hva som blir sett på som greit å spøke med, er veldig annerledes, sier Appa i intervjuet.

Og hun sier hun har gjort seriøse forsøk på å bli integrert, uten å lykkes: – Uansett hva jeg har prøvd på, så har jeg aldri følt meg som en del av lokalmiljøet. Jeg har vært med på masse, blant annet sy-kvelder, yoga, Rauma Min-Con, kakekvelder og tatt pianotimer. Jeg har prøvd å være skikkelig aktiv, men føler meg fortsatt ikke inkludert. Folk er generelt veldig hyggelige, men det er vanskelig å bli skikkelig kjent, sier hun.

Det er ofte krevende å være innflytter på et fremmed sted. Når alt er nytt er det mer enn møblene som skal på plass: Man skal bli kjent i geografien – med både stedet og kommunen. Men også med menneskene på det nye stedet – kolleger og naboer. Kanskje bli kjent med nye gjennom felles interesser? Det krever mye av den som er ny, men også en god porsjon imøtekommenhet og interesse fra dem som allerede bor her.

Appa, som er i slutten av 20-åra, forteller at hun sakner mennesker på hennes egen alder og at hun ble satt ut av hvor få som bor her i den aldersgruppa. Det er utfordrende med Rauma. Men hun påstår også at de som er igjen i Rauma er knyttet til sine miljø og ikke er så interessert i å få flere venner.

Mange fritidsaktiviteter i kommunen er bygd rundt et aktivt fjell- og friluftsliv, og i Rauma blir visjonen «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» fylt med godt innhold. Men kommunen skal også være for innbyggere som ikke har interesse av å dyrke friluftslivet. Appas beskrivelse av sine tre år i Rauma kan vi alle se på om vi kan ta lærdom av. Er det slik Appa hevder at man bør ha unger eller være fjellinteressert for å finne seg til rette i Rauma? I så fall har vi noe å jobbe med, alle sammen. For Rauma må favne videre enn som så.