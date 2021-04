Investering i lokalsamfunnet

Leder

Det kommer hele Rauma til gode at innspillingen av «Kompani Lauritzen» fortsatt skjer i Rauma. Derfor er det prisverdig at lokale aktører vil utnytte potensialet og betale penger for at TV-suksessen skal ha Setnesmoen som utgangspunkt, også i de neste sesongene.

Det er hevet over enhver tvil at realityserien på TV 2 er usedvanlig god reklame for reiselivet i vårt område. Det tok for alvor løs i fjor da koronaen forhindret oss nordmenn i å reise utenlands, og vi måtte feriere her heime. Mens vi la planene for sommeren, dukket programlederne Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård opp på TV-skjermen og skulle gjøre norske kjendiser til den beste versjonen av dem sjøl. Med vakre Romsdalen som kulisser fikk blant annet Rampestreken og Via Ferrataen landsdekkende positiv oppmerksomhet.

«Kompani Lauritzen» har så avgjort bidratt til å øke antallet tilreisende til vårt område sommeren 2020. Flere turister betyr at bedriftene tjener mer penger – som både er med på å trygge lokale arbeidsplasser og å øke verdiskapningen.

Men filminnspillinger i Rauma har også en annen betydelig oppside: Kjøp av lokale varer og tjenester mens filmcrew oppholder seg her. Det ble estimert at produksjonen av den sjuende «Mission Impossible»-filmen, som skjedde i Stranda og i Rauma i fjor høst, skulle legge igjen inntil 200 millioner kroner i Norge. Hvor mye av dette som havnet i Rauma er vanskelig å si, men at det er betydelige summer, er det ingen tvil om.

Det er potensialet på kort og lengre sikt som lokale aktører ser og vil utnytte. For de vet at det ikke er noen selvfølge at filmproduksjoner velger Åndalsnes. – Produksjonsselskapet Seefood forteller at det er flere steder som ønsker at innspillingen av tredje sesong blir lagt til dem, og derfor har de spurt om de kan få noen rabatter eller hjelp til å redusere kostnadene ved å spille inn her i Rauma, sier daglig leder Solveig Brøste Sletta i Nordveggen, som har søkt og fått penger både fra Gass-ROR og Kraftfondet i Rauma. Og penger og rabatterte ordninger fra Romsdalen AS, Visit Nordvest og Norsk Tindesenter.

Det er gledelig at så mange lokalt både ser mulighetene og har økonomiske muskler til å sikre at «Kompani Lauritzen» fortsetter innspillingene med Setnesmoen som base, og gjennom det bidrar for å gjøre det til en realityserie fra vakre Rauma. Det vil styrke Rauma og Romsdalen som reiselivsdestinasjon.