Ida er en viktig stemme blant ungdom i Rauma

Leder

Det er fint å se at budskapet til Ida Talberg Herje (18) er blitt så varmt mottatt blant leserne av Åndalsnes Avis. Folk har latt seg imponere over intervjuet, der hun viser seg som både reflektert og standhaftig. Og når hun møtes med «tommelen opp» og med heiarop fra leserne, er det et tegn på at hun treffer mange der ute som trenger å høre det hun har på hjertet.

I lørdagens avis fortalte Ida Talberg Herje at hun er bekymret over rusmiljøet vi ser i dag, spesielt blant de unge: – Det er mange som har begynt med rus og det er skremmende å se hvor lett man kan bli påvirket av andre til å prøve, sier hun.

Hun har noen klare budskap, som ledere på alle plan bør merke seg:

Vi må snakke mer om de negative konsekvensene av narkotika. – Mange tenker at å prøve dop en gang er greit, men det er bare en start på en avhengighet. Det kan utvikle seg til å bli et stort problem, sier hun.

Vi må våge å snakke om rusproblemer, og at man sliter psykisk. Tabuet må brytes ned. – Det er ikke flaut å slite med noe som helst eller å be om hjelp, er hennes melding.

Foreldrene må engasjere seg mer. – Jeg tror de er litt for lite oppmerksomme på ungene sine og hva de holder på med, sier Ida.

Og hun har et tydelig råd til ungdommene: – Mitt råd er å aldri takke ja og aldri prøve. Vær sterk og si nei!

Artikkelen som er promotert i sosiale medier, er blitt møtt et uvanlig stort og positivt engasjement. Mange har kalt henne for et forbilde.

Det er modig å ta standpunktet så tydelig som Ida har gjort. I kampen mot det stadig økende rusproblemet i vår kommune trenger vi slike stemmer i ungdomsmiljøet, som med klokskap og erfaring kan få jevnaldrende til å stoppe opp og tenke. Erfaringen viser at ungdom lytter mer til råd og korreks fra folk på egen alder enn fra voksne.

Ida gjør utvilsomt en viktig jobb. Men hun trenger hjelp, først og fremst fra foreldre, som kan bidra med å vise enda større interesse for hva de unge gjør på fritida. Men også ved at politiet, skolene og helsetjenesten i enda større grad løfter fram narkotika og rusmisbruk som et stort samfunnsproblem i Rauma.