Myrabøs nye boligtakst viser hvor skjevt det slår ut

Leder

Den nye taksten som Hans Kristian Myrabø på Verma har fått på boligen sin, forteller hvor urimelig det kan bli når kommunen bruker Skatteetatens boligverdi som beregningsgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt.

Rauma kommunestyre vedtok i juni i fjor at kommunen skulle gå bort fra egen taksering. Fra 2021 skal man bruke Skatteetatens boligverdier som beregningsgrunnlag for eiendomsskatten.

Problemet er bare at Skatteetatens modell ikke tar hensyn til geografi og boligens beskaffenhet. Dermed var det mange som opplevde en mangedobling av eiendomsskatten da kommunen for et par uker siden sendte ut melding til innbyggerne.

Eiendomsskatten: Brukte boligverdi to millioner over takst Hans Kristian Myrabø på Verma ble så oppgitt over verdiøkningen av sin bolig under utregningen av årets eiendomsskatt at han fikk taksert boligen på nytt. Den viser en forskjell på over to millioner kroner.

Hans Kristian Myrabø på Verma var en av dem som reagerte. Han opplevde at eiendomsskatten økte fra 2.381 kroner i fjor til 7.815 kroner i år – mer enn en tredobling. Årsaka til skatteøkningen var at boligens verdigrunnlag økte fra 823.000 kroner i fjor til 2.934.000 kroner i år. Sjokkregninga fikk Myrabø til å ta ny takst på boligen.

Hvis Skatteetaten legger den nye taksten til grunn, vil Rauma kommune miste 5.435 kroner i eiendomsskatt fra Myrabø for bolighuset han eier på Verma. Og det samme kan skje med ei leilighet han eier på Risen, som han varsler at han også vil taksere på nytt. I fjor betalte han 2.000 i eiendomsskatt – i år forlanger kommunen 8.000 kroner.

Du må betale mer i eiendomsskatt – regninga ble mangedoblet Mange trodde at regninga på eiendomsskatten skulle bli rimeligere da kommunen reduserte skattesatsen fra fem- til fire promille. I stedet opplever innbyggere at eiendomsskatten mangedobles.

Eiendomsskatten slår ulikt ut i Rauma. Særlig ser det ut til at boliger i utkantene av kommunen rammes av den nye beregningsmodellen, og gjør at den nye taksten er mye høgere enn den reelle markedsverdien. Derfor er det særlig viktig at de som bor i ytterkantene av Rauma sjekker om boligverdien som Skatteetaten har satt, stemmer.

Hvis du mener din eiendom er oppført med for høg verdi, eller den er beregnet ut fra feil faktaopplysninger, så kan du endre det gjennom å sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Du trenger altså ikke å klage. Men merk deg at Skatteetaten skriver at «De endringene du eventuelt gjør kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene.» En verditakst fra en takstmann vil være god dokumentasjon som vedlegg.