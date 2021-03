Utspillet kan skade reiselivet i Romsdal

Leder

Den største konsekvensen av bråket rundt moldeordfører Torgeir Dahls (H) utspill mot Oslos koronainnsats, er at Molde har fått en omdømmeknekk. Det kan skade også resten av regionen.

Det var søndag at Moldes ordfører i et intervju med VG gikk hardt ut mot byrådet i Oslo. – Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringa og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl i intervjuet. Ordføreren spurte også om det er byrådet i Oslo som «ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene».

Reaksjonene på utspillet var sterke, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gikk ut og kalte uttalelsene et «usmakelig angrep på Oslo-folk». Molde-ordføreren korrigerte samme dag; det var ikke innbyggerne i Oslo han mente å kritisere, men byrådet og byrådslederen.

Da det mandag viste seg at Statsministerens kontor (SMK) var involvert ved at statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Dahl i forbindelse med et VG-intervju, måtte statsministeren tirsdag kveld beklage: – Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun. Dahl vil imidlertid ikke beklage noe. Han mener det er en viktig debatt.

På ett område kan vi forstå Dahls utspill. Og det er at han ønsker en diskusjon av vaksinestrategien i Norge. Er det riktig å skjevfordele vaksineringen geografisk?

Men utspillet fra Dahl var blottet for empati og forståelse for Oslo-innbyggernes opplevelse av seigpining. Og at timingen også var feil. Det siste har også Dahl sjølkritisk påpekt.

Statsministerens beklagelse og byrådslederens aksept av beklagelsen gjør at den politiske stormen legger seg. Og når det roer seg, er det Torgeir Dahl og Molde som taper mest på dette.

Når vi ser aggresjonen rettet mot Molde etter utspillet fra Dahl, konstaterer vi at mange har fått negative følelser for rosebyen. Og når vi vet at vi deler på mange av turistene som kommer til Molde og Rauma, er det vi nå har opplevd litt urovekkende.