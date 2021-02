Å avlyse eksamen var den minst urettferdige løsningen

Leder

Det er forståelig at kunnskapsminister Guri Melby (V) kviet seg for å avlyse vårens skriftlige eksamener for ungdomsskole- og videregåendeelevene. Konsekvensen er betydelig, både for dagens elever, tidligere kull og framtidige avgangselever. Likevel vil vi mene at regjeringa i en krevende smittesituasjon har landet på den mest rettferdige løsningen.

Det var tirsdag at regjeringa besluttet å avlyse skriftlige eksamener og mange muntlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole denne våren. Dette på grunn av koronasmitten. For de videregående skolene er det andre året på rad at skriftlig eksamen blir avlyst grunnet covid-19.

Avlysningen rammer elevene på flere måter. Det ene er kunnskapsmessig. Når elevene nå har fått melding om at de slipper skriftlig eksamen, kan enkelte ta lettere på avslutningen av den videregående. Med eksamen ville en repetisjon av pensum gjort at elevene hadde forlatt skolen med mer kunnskap som sitter. Det er grunn til å frykte at kunnskapshull som ikke tettes, som kan få alvorlige konsekvenser seinere for elevene. De vil være nødt til å tilegne seg kunnskapen på annet vis.

Det er store forskjeller fra skole til skole på hvor mye undervisning elevene har fått gjennom de to siste skoleårene. Slikt sett ville det med rette blitt oppfattet urettferdig hvis alle elever, uavhengig av undervisningsmengde, har måttet gjennomføre eksamen.

Beslutningen om å avlyse eksamen rammer dessverre breiere enn bare dem som ikke får avlegge den siste kunnskapstesten. I kampen om studieplasser konkurrerer koronakullene med tidligere og framtidige avgangselever. Når vi vet at mange elever går ned i karakterer etter skriftlig eksamen, er konkurransegrunnlaget ulikt. Elever som har sluppet unna eksamen på grunn av korona, vil ved studieopptak ha en fordel i kampen med dem som har tatt avgangsprøven.

Det blir viktig framover for regjeringa å se på uheldige sider ved beslutningen om å avlyse eksamen, og gjøre hva den kan for å unngå at elever som slipper unna får en fordel. Kunnskapsminister Guri Melby må ikke akseptere at studieopptaket blir urettferdig.