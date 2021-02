Erfaringene gjør at det bør legges mer penger i potten

Leder

Vi kan takke støtteordningen for store internasjonale film- og serieproduksjoner for at Tom Cruise kom til Rauma i fjor for å spille inn «Mission Impossible 7». Refusjonsordningen er gull verdt også for lokalt næringsliv og gjør at Cruise & Co velger Norge for oppfølgeren «Mission Impossible 8». Erfaringene fra insentivordningen gjør at det bør legges mer penger i potten.

I fjor fikk «Mission Impossible 7» inntil 50 millioner kroner i støtte for å spille inn i Norge. Oppfølgeren har nå fått tilsagn om 68,6 millioner kroner. Den økonomiske støtten til filmselskapene gjør at de velger å legge innspillingene til Norge. I retur får vi promotering verden over av Norge.

Vi husker alle det som skjedde sist sommer. Flere filmer ble spilt inn i Rauma, og mest oppmerksomhet fikk Tom Cruise, som har hovedrollen i actionfilmen «Mission Impossible 7». Innspillingene foregikk på Raumabanen, som ble stengt i flere uker mens opptakene foregikk. Den nedlagte godsterminalen ble omgjort til innspillingsbase, og på havna lå flere hurtigruteskip der en del av filmcrewet ble innlosjert.

For Raumas næringsliv var filminnspillingen lukrativ. Flere hundre personer skulle ha overnatting og forpleining, leide og kjøpte utstyr, lånte eiendommer til innspillingen og skapte så stor interesse over hele landet, at mange kom ens ærend til Rauma for å få med seg det som skjedde. Det bidro nok også til at Rauma opplevde en strøm av turister denne sommeren – stikk motsatt av mange andre steder i landet under koronaen.

Det er håp om at langtidsvirkningene av en slik innspilling vil kaste av seg i mange år framover. Vi har tro på at folk – norske som utenlandske – kommer til Rauma for å se hvor Tom Cruise gjorde sine halsbrekkende stunt. Filmturismen kan gi reiselivet i Rauma et ytterligere løft.

Det er blant annet med tanke på filmturismen at insentivordningen er kommet på plass. I 2015 vedtok Stortinget å innføre ei ordning som skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Formålet er også å «bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid».

«Mission Impossible 8» skal trolig spilles inn i Bergen. Det er godt nytt. Norgesreklamen nyter også Rauma av og betyr at enda flere får opp øynene for hva vi har vise fram.