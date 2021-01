Utålmodighet på oppløpssida

Leder

Det er håp om at vi er på oppløpssida i en koronamaraton som har gjort mange av oss både utålmodige og frustrerte. Nå ser vi alle målet der framme; at Norge får tilgang på så mye vaksine at vi får kontroll på pandemien.

Fredag kunne statsminister Erna Solberg fortelle at regjeringen tilpasser tiltakene etter utviklingen av pandemien. Regjeringen jobber ut fra tre scenarier, og graden av suksess vil i stor grad avhenge av vaksineringen av befolkningen:

Den optimistiske: Flere vaksiner godkjennes og tilbudet fra produsentene økes. Muterte varianter av viruset holdes under kontroll, og vaksinene virker positivt på infeksjon og smittsomhet Muterte varianter får fotfeste: Vaksineleveranser blir forsinket, risikogruppene får tilbud om vaksine før sommeren og resten av den voksne befolkningen før årsskiftet. Samtidig får muterte varianter av viruset fotfeste, men de holdes under kontroll Oppslutningen om smitteverntiltakene synker: Man klarer ikke å få vaksinert mange nok til at det er mulig å avvikle smitteverntiltakene i løpet av året. Det kan enten være fordi produsentene ikke klarer å levere nok vaksiner eller fordi nye virusvarianter gjør vaksinene ineffektive.

I Solbergs scenarier bekrefter hun regjeringens oppmerksomhet om folks utålmodighet; det mange kaller koronatretthet. For det er krevende for alle at det er så uforutsigbart.

Men når vi ser hva konsekvensen er hvis vi ikke får kontroll på pandemien, bør det ligge en motivasjon for oss alle i å bidra det vi kan for å holde smittetallene nede. Et viktig råd til alle er å holde seg unna kommuner med mutert virus.

Den som trenger mer motivasjon, kan notere seg at det nå for første gang siden november er færre enn 100 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. Det bekrefter at vi sammen har gjort mye riktig og er på riktig veg.

Nå handler det om å være lydig og holde ut. Husk: Alt blir bra.