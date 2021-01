Nå må myndighetene få kontroll på importsmitten

Leder

Opposisjonen på Stortinget har et godt poeng når den kritiserer regjeringa for ennå ikke å ha fått kontroll på importsmitten. Nyheten om at bare tre av 100 som reiser inn i Norge velger å gå i karantene på karantenehotell, forteller at det dessverre kan ta lengre tid enn nødvendig før vi klarer å slå ned den britiske virusmutasjonen her i landet.

Det er mange som kommer til Norge, særlig er det et stort antall arbeidsinnvandrere. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden nyttår registrert at 132.989 mennesker har reist inn til Norge. Disse har krysset grensa inn til landet 155.055 ganger. Det er altså flere som har krysset grensa flere ganger, ifølge Klassekampen.

Men ikke alle er opptatt av karantene. VG har fått tall fra DSBs innreiseregister, som viser at det er registrert totalt 128.986 innreiseskjemaer fra 31. desember til 20. januar. Kun 4.355 innreisende har opplyst at de skal gå i karantene på et karantenehotell. Det utgjør kun 3 prosent av totaltallet.

Det er positivt at norske helsemyndigheter mener å ha kontroll, og det er motiverende at koronasmitten i landet er synkende for tredje uke på rad. Og det er fortsatt håp om at vi skal få kontroll på den britiske virusvarianten ettersom smitten er begrenset.

Men situasjonen på norske grenseoverganger er urovekkende, og her må myndighetene ta enda flere grep. Det må prioriteres en strengere grensekontroll med bedre testkapasitet. Ap-leder Jonas Gahr Støre må få støtte når han forlanger at Norge må få 100 prosent kontroll på dem som ankommer landet. Vi kan ikke tillate at folk får komme til Norge fra utlandet uten at vi sørger for at den obligatoriske testingen fungerer.

Den britiske virusmutasjonen har nå spredt seg til sju fylker. Mange frykter hva som kan skje hvis smitten kommer ut av kontroll. Og for en hovedstad som i tre måneder har levd med inngripende tiltak, var dette mutasjonsviruset – og nye, forsterkete tiltak – det innbyggerne trengte aller minst nå.

Det legges ned en enorm innsats i Norge for å slå ned smitten, og både innbyggere og næringsliv lider av nedstengingen. Hvis vi ikke får en velfungerende testing på grensene, står vi i fare for både å importere mer smitte, men også å svekke tilliten til helsemyndighetene. Det har vi ikke råd til.