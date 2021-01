Et resultat av langsiktig og målrettet innsats

Leder

Rauma seiler i medvind. Den økende interessen er godt nytt for bedrifter som trenger kompetansearbeidskraft og for en kommune som har mål om vekst i folketallet.

Åndalsnes Avis har snakket med flere næringslivsledere, som alle melder om det samme: Stadig flere ønsker å jobbe og bo i Rauma. Etter at kommunen ved årsskiftet mistet 435 innbyggere til Vestnes, er det en etterlengtet gladnyhet som gir en «energiboost» og håp om vekst og utvikling.

Over mange år er det gjort en solid jobb for å markedsføre kommunen som et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Ikke bare har Rauma og romsdalsregionen en helt spektakulær natur; i vår kommune er det muligheter for utfordrende og interessante jobber, samtidig som man her kan leve et godt liv.

For det er nettopp innholdet i ordet trivsel som gjør at flere vender seg i retning Rauma: – Folk vil oppleve mer enn bysentrum og ser verdien i et annet hverdagsliv, sa administrerende direktør Katrine Wold Deunk i Wenaas Workwear AS da Åndalsnes Avis intervjuet henne om hvordan hun opplever pågangen utenfra. Flere næringslivsledere bekrefter Deunks erfaringer: Godt kvalifiserte folk er interessert i å slå seg ned her.

I en kommune som har ambisiøse mål for vekst og utvikling, er det grunn til å anta at det vi nå ser er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid. For 15 år siden ble visjonen «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» lansert. Både før, og ikke minst etter har Rauma forsterket merkevaren. Så har man opplevd drahjelp fra flere hold, som har bidratt til at mange er fristet av det Rauma har å tilby. Kanskje er det også mulig å nå målene i samfunnsplanen, som politikerne har vedtatt: Innen 2030 skal Rauma få 200 flere innbyggere, 200 nye arbeidsplasser og 200 nye boliger.

Vi skal alle glede oss over den økende interessen utenfra for Rauma. Samtidig er det viktig å merke seg det Nordveggens Solveig Brøste Sletta i dagens avis så riktig påpeker: Det er mange kommuner i landet som har flott natur og som ønsker tilflytting. Derfor må Rauma fortsatt være synlige og offensive.

Dessuten må det jobbes bevisst for å løse det som kan være et betydelig hinder for nye innbyggere og tilførsel av kompetansearbeidskraft: Det må bygges nye boliger i Rauma.