I dag er verden blitt et litt bedre sted

Leder

Like viktig som at Joe Biden er innsatt som ny president i USA, er det at Donald Trump onsdag flyttet ut av Det hvite hus i Washington DC. Det gjør verden til et litt bedre sted.

Håpet er nå at USA kan bli mer slik vi kjenner det. Vi tror at de djupe kløftene som Donald Trump gjennom fire år har gjort enda breiere, kan bli fylt igjen av en president som vil være president for hele USA. At folkets tillit til valgsystemet igjen kan bli gjenreist. Og at innbyggerne ser på en fri og uavhengig presse som en viktig og nødvendig del av et velfungerende folkestyre.

Vi ser fram til at det igjen skal drives politikk fra Det hvite hus – ikke et ego-show som Trump har vist siden januar 2017. Og at USA på flere plan, ved å ta del i et felles ansvar for kloden som en stor vestlig nasjon må ta, kan bli den supermakta de egentlig er. Stabilitet og forutsigbarhet vil gagne hele verden – også vårt lille land og oss som innbyggere i Norge. Og det er en lettelse at Trump ikke lenger har fullmakter til å bruke USAs atomvåpen.

Sjøl om Norge har hatt et ryddig, diplomatisk forhold til USA i Trumps presidenttid, er det ikke tvil om at det har vært svært krevende å forholde seg til ham. Trump har skapt usikkerhet ved om Norge får raskt nok, og tilstrekkelig, militær bistand fra Nato dersom landet vårt skulle bli angrepet av en fremmed makt. Sikkerhetspolitisk er det derfor, fra og med i dag, blitt tryggere i Norge. Biden står for en helt annen linje.

Vi har også et håp om at anstendigheten i ordskiftet skal gjenreises. Donald Trump har forsøkt å gjøre det legitimt å opptre falskt. Det koster ham ikke en kalori å lyge og han behandler ansatte og folk rundt seg uten respekt. Oppførselen hylles av tilhengerne, som finnes også i vårt nærområde. Slik har Trump forurenset forholdet mellom folk og flyttet grenser for hva vi skal tillate i folks relasjoner. Vi tror på mer respekt i tida framover.

Med Joe Biden som ny president er det håp om at vi kan få en verdensleder som tar sterkt avstand fra løgn og sjikane som en del av dagligtalen. At den diktatoriske og narsissistiske forgjengeren er ute av presidentrollen, gjør at det er bedre tider i vente.