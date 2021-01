Trump angrep sitt eget land

Leder

TV-bildene onsdag fra da kongressbygningen i Washington DC ble stormet av Trump-tilhengere, sjokkerte en hel verden. Angrepet på hjertet av USAs demokrati blir stående som en skamplett på president Donald Trumps fire år som president. Men mye verre: Splittelsen han har gitt ny næring, gjør at oppgaven med å samle USA igjen, synes svært vanskelig og tidkrevende for den påtroppende presidenten. Følgeskadene er enorme.

Det er nesten så man ikke tror at det er mulig, men angrepet på USAs demokrati ble iscenesatt og oppildnet av USAs egen president. Han angrep altså sitt eget land gjennom å oppfordre mobben til å innta Washington DC. Og da han ble bedt om å stanse pøbelen, gikk han ut på sin favorittkanal Twitter og ba dem respektere lov og orden og gå hjem. «Go home, we love you» var ikke engang et halvhjertet forsøk på å stanse de han i flere dager hadde ildnet opp – det var like mye bensin på bålet og en støtte til konspirasjonsteoriene hans.

For oss i Norge har angrepet på Capitol Hill stor betydning. Først og fremst fordi kuppet var et forsøk på å sette demokratiske prosesser ut av spill, og at Trump-tilhengerne nærmest fikk spasere rett inn i det vi trodde var en av USAs best bevoktede bygninger. USA er vårt store demokratiske forbilde, og så kan dette skje. Det er ikke til å tro. Hvor var et forsterket vakthold? Hvor har etterretningen vært, som ikke har fanget opp dette?

Norge har et spesielt og nært forhold til USA – også historisk. Vi samarbeider på en lang rekke områder, men særlig avhengig er vi av USA ettersom de er vår viktigste Nato-allierte. Når landets president nå vurderes avsatt, fordi han ikke er i stand til å utføre sitt arbeid og plikter, kan det påvirke vårt forhold til USA.

Trumps fire år lange jobb for å svekke demokratiet har en økt tilhengerskare også i Norge. Utrolig nok finnes det mange nordmenn, også i Rauma, som tror på løgnene hans om at valget var rigget. De har også en svekket tiltro til tradisjonell media og forholder seg i økende grad til hva de finner i sosiale media.

Det er forståelig at mange amerikanere skammer seg over det som har skjedd de siste åra, og som kulminerte med angrepet på kongressbygningen. Splittelsen i befolkningen var stor også under Obama, men den er blitt atskillig større under Trump.

Donald Trump har ansvaret for at pøbel stormet inn i kongressen. Trump har ansvaret for at landet er mer splittet enn noen gang. Og han burde respektere og akseptere at han tapte valget. Om knappe to uker skal Joe Biden overta i Det hvite hus. Det gir håp om at USA igjen skal bli slik vi kjenner landet.