Annerledesåret 2020

Leder

2020 ble ikke slik vi hadde sett for oss. Koronapandemien snudde opp ned på livene våre. Nå er det bare å håpe at vaksinen klarer å ta knekken på covid-19-viruset, slik at vi igjen kan få leve som normalt igjen.

Det er umulig å komme unna koronapandemien når dette året skal oppsummeres. For å unngå å spre smitte har det over store deler av verden blitt innført strenge restriksjoner. Dermed har vi blitt forhindret i å reise og oppleve, og det har også ført til at turistene til Norge har uteblitt. For alle som lever av reiselivet, har koronapandemien vært svært inngripende.

På terskelen til et nytt år kan vi slå fast at Rauma så langt har sluppet heldig fra koronapandemien. Bare 17 smittede, ingen alvorlig sjuke, siden 12. mars er et lavt tall for en kommune på 7.500 innbyggere – særlig når vi vet at det strømmet på med norske turister gjennom sommeren.

Også reiselivet i kommunen har vært heldigere enn næringa har vært andre steder i landet. Sjøl om de utenlandske gjestene uteble, kompenserte de norske turistene noe – i alle fall i en periode midt på sommeren. Dermed ble det ikke så ille som fryktet. Det er absolutt ei trøst.

Ser vi inn i 2021, vil dessverre koronapandemien prege samfunnet i lang tid framover – sjøl om de første vaksinene i Norge allerede er satt. For det vil uansett ta tid før vi kan reise fritt og ta imot turister slik som før pandemien. Den nye normalen er vanskelig å forutse.

Vårt ønske for det nye året er at vi igjen kan få være nær slekt og venner, uten engstelse for smitte. At vi skal få gi en klem til dem vi er glade i. At vi skal få gå på konserter igjen – at festivalene skal få nytt liv igjen. At vi kan få reise igjen. Kort sagt: At livet kan bli tilnærmet som før koronaen.

Vi tror på bedre tider. Men vi tror også at det tar litt tid før vi er der.

Godt nytt år.