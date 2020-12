"Det er bedriftseierne som må erkjenne problemet"

Leder

Det var nok ingen som satte kaffen i halsen da de søndag på åa.no leste at det bare er fire kvinnelige daglige ledere i Raumas 50 største bedrifter. For det er som det tradisjonelt har vært: Det er menn som i all hovedsak bestemmer i Raumas ledende bedrifter.

Det er like fullt trist at vi ikke har kommet lenger i 2020. Ikke slik å forstå at de mange mannfolka som styrer bedriftene i Rauma, enten som styreledere eller daglige ledere, ikke gjør en god jobb. Men hvis vi mener noe med at kvinner og menn skal ha samme muligheter, og at en kjønnsbalanse er berikende for både bedriftsmiljø og -økonomi, så må det vises vilje til å løse problemet.

Det vi ser i Rauma er ikke unikt. Kjønnsfordelingen er den samme i større bedrifter i andre kommuner. Og menn har åpenbart større sjøltillit når de skal selge seg inn overfor et styre. Kanskje er det enklere når i alle fall styrelederen, som bestemmer hvem som skal ansettes, er en mann, og gjerne også på samme alder som den mannlige søkeren?

Leder av Core – Senter for likestillingsforskning, Mari Teigen, setter ord på problematikken: – Hva kommer det av at de mest attraktive og best betalte, mest innflytelsesrike posisjoner i samfunnet i så liten grad går til kvinner? Det skurrer i forhold til forventningene våre om en likestillingsutvikling, og om det som i store ord kalles lik rett til lik deltakelse. Enten at det er at kvinner ikke satser, eller at virksomhetene ikke jobber for å fremme likestillinger; hva slags prosesser er det som bremser for en slik utvikling? spør Teigen.

Konsekvensen av skjevheten dersom ingen gjør noe med det, er at kvinner ikke blir med i kampen om mange av toppjobbene i lokalsamfunnet. For når også styreledervervene i bedriftene domineres av menn i minst like stor grad som blant daglige ledere, er det svært sannsynlig at menn fortsetter å velge menn. Det er erfaringen man har sett over flere tiår. Og det taper samfunnet på.

For å komme ut av spiralen, må man starte helt på toppen: Blant eierne. Hvis de erkjenner problemet, er det håp om at også styrene tenker litt videre.

PS: I de 50 største selskapene i Rauma målt etter omsetning, er det kun tre kvinner som styreledere.