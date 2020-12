Årets raumaværing er en hederspris

Leder

Årets raumaværing stemmes fram av leserne. Det gjør det ekstra flott å dele den ut, og vi tror at den derfor også er gjev å motta. Det er en hederspris i Rauma.

Det er i år andre gang at Åndalsnes Avis nominerer kandidater for prisen Årets raumaværing. I fjor opplevde vi et stort engasjement blant leserne som ville stemme fram sin kandidat. Samfunnsbyggeren Lars Wenaas fikk den første prisen. I begrunnelsen sto det at «forretningsmannen har bidratt med penger til kulturhus, Romsdalstrappa, Helsehuset og Måndalen stadion. Bidrar igjen, nå for å realisere ny ungdomsskole i Måndalen». Wenaas fikk klart flest stemmer.

Nå inviterer vi på nytt leserne til å stemme på en kandidat. Åndalsnes Avis vil løfte fram personer som i løpet av året har bidratt til å skape stolthet og tilhørighet til Rauma. I kriteriene legger vi også vekt på at kandidatene er personer som har utmerket seg og gjort noe utenom det vanlige og som stikker seg ut på en positiv måte for Rauma. Prisen er et lokalt produsert kunstverk.

Også i år har vi funnet gode kandidater. Alle er personer som viser et sterkt engasjement for det de holder på med, og de er alle gode ambassadører for Rauma.

Gå inn på åa.no og stem fram din kandidat. Her er de du kan velge blant:

Jon Sverre Aursand – har stødig ledet Rauma gjennom koronatida

Kaia Landhandel – de startet butikk for å samle bygdene på Nordsida

Kilian Jornet – løfter fram Rauma for hele verden

Heidi Johansen – igangsatte innsamlingsaksjon for brannofrene

Leo Skiri Østigård – Raumas første A-landslagsspiller i fotball

Karoline Bjerkeli Grøvdal – klar for sitt tredje sommer-OL

Siste frist for å avgi stemme, er julaften. Vinneren presenteres på nyåret.