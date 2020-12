Årets vanskeligste avgjørelse

Leder

Torsdag er det årets viktigste kommunestyremøte i Rauma. Da skal politikerne bestemme om kommunen fra neste høst har råd til å drive barnehage i Eidsbygda, om det er penger kommende år til barnefysioterapi, landbrukssjef, til ROS-teamet og til rask psykisk helsehjelp – for å nevne noe av det som ligger til vurdering.

De 27 politikerne er i ferd med å avslutte en svært krevende høst som har vært preget av innsparinger, både som følge av at kommunen drifter for kostbart, men også at Raumas folketall fra nyttår reduseres med 400 innbyggere. Konsekvensen av folketallsreduksjonen er at kommunen mister rammeoverføringer på 24 millioner kroner fra Staten, men også at det blir tilsvarende rimeligere å drifte kommunen. Dette «nullspillet» har imidlertid ført til at Rauma kommunen har måttet kutte kostnader. Fra 1. oktober ble det vedtatt å ta ned drifta med 8 millioner kroner.

Men denne førjulstorsdagen er det altså kommunens generelle driftsnivå politikerne skal se på, og særlig i helse og omsorg der det har vært store overskridelser de siste åra. Kommunen må i sum drifte 40 millioner kroner billigere hvert år. Og det er for å møte disse utfordringene at det er forslag blant annet om å legge ned Eidsbygda barnehage.

Overordnet er det to store utfordringer for politikerne:

De må rigge drifta av kommunen for demografiutviklinga; det blir flere eldre og færre unge. «Allerede i denne økonomiplanperioden er det forventet at antall barn i barnehagealder reduseres med 16 % de neste fire åra», skriver kommunedirektøren i sitt saksframlegg. Og hun mener at det allerede i 2021 blir naturlig å diskutere felles struktur for skole og barnehage.

Politikerne må peke ut ei retning for hvordan kommunen skal omstille helse- og omsorgstjenestene til et nivå som både er effektivt og som er rustet til å møte veksten i antall eldre. Antall eldre over 80 år vil dobles fram mot 2040.

Kutt i drifta får konsekvenser; for ansatte og brukere/innbyggere. Derfor er det alvor når politikerne torsdag er nødt til å vedta et budsjett for 2021 som er strammere enn de fleste av dem har vært med på noen gang. Den store utfordringen for kommunens administrasjon, og også politikere, er nå å overbevise folk om at det ikke blir så ille, sjøl om man må kutte flere titalls millioner kroner.