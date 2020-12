Lekkasjer fra Rauma svekker romsdalsregionen

Leder

Budsjettforliket gjorde tirsdagen til en gledens dag i Rauma – og særlig for beboere på Sørsida i kommunen. Da ble det klart at bompengeinnkrevingen på Tresfjordbrua forsvinner. Når det skjer, er det ingen som kan si med sikkerhet, men Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, kunne gledestrålende fortelle hva Fremskrittspartiet og regjeringspartiene var blitt enige om for å få et flertall i Stortinget for budsjettforslaget.

Det er mange fra Rauma som har daglig forbindelse i retning Vestnes. Den siste fylkesstatistikken forteller at det er 105 personer som er bosatt i Rauma som har arbeidssted i Vestnes, og 30 raumaværinger som jobber i Ålesund. Vi vet også at det er flere bosatt i Rauma som har barn som er med på fritidsaktivitet i Vestnes. For alle dem, som er hyppige brukere av brua, er nyheten om at også bommen ved Tresfjordbrua skal bort, svært gledelig.

Det er under ett år siden strømmen til bompengeinnkrevingen ved Vågstrandstunnelen ble slått av. Særlig for beboere på Vågstranda og i Hjelvika blir det både enklere og rimeligere å bevege seg på E136. Og nå er ikke bygdene innesperret mellom to bommer, noe som har vært en hemsko for folk som har ønsket å bosette seg der.

Trygge og gode samferdselsårer i fylket vårt er av stor betydning, både for privatfolk og næringsliv. Det bidrar til økt trivsel og bolyst, og for næringslivet gjør det at vare- og tjeneste-leveranse enkelt. Det gjør kort og godt samfunnet mer velfungerende.

At det nå blir enklere og billigere å flytte seg gjennom fylket vårt, får flere konsekvenser. Det ene er at det gjør bo- og arbeidsmarkedet større. Raumaværinger kan enklere dagpendle til jobber utenfor kommunen, og bedrifter i Rauma blir mer interessante for arbeidstakere som bor utenfor kommunen.

Men det kan også føre til at handelsstrømmer endrer seg. At det blir billigere å kjøre til Moa og Ålesund, er ikke godt nytt for handelsstanden i Rauma og i Molde. Og at Rauma knyttes tettere til Sunnmøre og Ålesund på grunn av enklere kommunikasjoner, kan på sikt bety noe for sjukehus- og flyplasstilbud i Romsdal.

Lekkasjene fra Rauma mot Ålesund er et godt argument for snarlig å få bygd ei bru over Langfjorden. Brua vil bidra til å opprettholde en sterk og samlet romsdalsregion.