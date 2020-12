Fortell oss om hvem som fortjener «Førjulsglede»

Leder

I dag er det desember og førjulstid. En årelang tradisjon er at Åndalsnes Avis, med gode innspill fra leserne, deler ut julestjerner til mennesker som fortjener det. Det vet vi settes på pris på, både av dem som foreslår, dem som får heder og av våre lesere.

Advent er spesiell og gir tid og rom for ettertanke. Og i år blir ventetida annerledes enn før. På grunn av koronasmitten er det vanskeligere både med et håndtrykk og en klem. Kravet om å holde fysisk avstand gjør at det å si det med en blomst er et godt alternativ.

Under vignetten «Førjulsglede» framover mot jul kan du lese om mennesker i lokalmiljøet som betyr litt ekstra for noen andre. Vi har gjennom mange år erfart at de gjerne er uselviske, de ser gleden i å glede andre og de ses ofte også på som ei viktig kraft og ressurs for andre i nærmiljøet. Mottakerne av julestjerna er slike som vi gjerne skulle hatt enda flere av rundt oss.

Det er viktig at vi stanser opp av og til, og gir dem som bidrar et klapp på skuldra som takk for en uvurderlig innsats. «Førjulsglede» er vårt bidrag.

Den første i år som får julestjerna fra Åndalsnes Avis, er Raumas kommuneoverlege Jon Sverre Aursand. Sammen med sitt team av dyktige medarbeidere har han stått i front i bekjempelsen av covid-19 i Rauma. Julestjerna er også en påskjønnelse for de utallige timene ut over vanlig arbeidstid som vi vet det er nedlagt for blant annet å drive smittesporing – og slik få kontroll over situasjonen og stanse videre smitte.

Vi vet at det er mange der ute som fortjener en oppmerksomhet. Kjenner du noen som byr seg ekstra om sine medmennesker eller som gjør en innsats ut over det vanlige for at andre skal trives og ha det bra? Da vil vi høre fra deg. Ved å klikke på denne linken kan du sende inn ditt forslag.