Fortsett samarbeidet, det tjener alle på

Leder

Samarbeidslagene på gutte- og jentesida i fotball har imponert denne høsten. Så bra har det gått, at klubbene i Rauma seriøst må vurdere å fortsette samarbeidet neste sesong.

På grunn av koronapandemien ble alt av breddeidrett i fotball for senior avlyst. Det rammet spillere som var 20 år eller eldre i samtlige klubber i Rauma. Uten et kamptilbud var det en overhengende fare for at spillere rett og slett bare sluttet. Det ville ramme A-lagene i hele kommunen.

Men heldigvis sørget Nordmøre og Romsdal Fotballkrets for å igangsette et KM for både gutter og jenter blant de yngste seniorene. Ettersom mange av spillere på A-lagene er i den aldersgruppa, var det mulig å samarbeide om et sportslig tilbud. På jentesida samlet man spillere fra Langfjorden og ÅIF, og for å få til et guttelag, deltok spillere fra ÅIF, Isfjorden, Langfjorden og Måndalen.

Fotballkretsen fortjener et klapp på skuldra for at de ga ungdommene et solid sportslig tilbud. Med å få med så mange lag i seriespill, og sette opp dommertrio i samtlige kamper, ble det en kvalitetsserie og et godt bidrag til å unngå frafall. Det er det mange som har satt pris på i et år der så mye annet har blitt avlyst.

Resultatmessig gikk det imponerende bra med Rauma-lagene. Vi har også forstått at ungdommene har trivdes sammen. Jentene fra Langfjorden/ÅIF gikk helt til topps i sin serie som inneholdt åtte lag. Også i gutteserien deltok åtte lag, og der endte ÅIF/Isfjorden/Langfjorden/Måndalen på en andreplass. Gull og sølv til Rauma!

Resultatene fra årets 19-årsserie forteller at det kan være lurt å fortsette samarbeidet mellom klubbene om enkelte lag, og trolig ligger det til rette for å fortsette med to juniorlag fra Rauma. Med kvalitetskamper på juniornivå vil det være et fint springbrett til seniorfotballen. Og så kan man fortsette med seniorlag i klubbene, dersom pandemien er slått tilbake når vi kommer utpå vårparten når serien skal sparkes i gang.

Det er å håpe at det bygges videre på samarbeidet. Det viktigste er ikke hvilken klubb man spiller for, men at spillerne får et godt sportslig tilbud. Det tjener alle på.