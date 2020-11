De trenger vår støtte på tampen av et krevende år

Leder

Vi står på terskelen til den mest spennende julehandelen noensinne. Eiere og ansatte i butikkene går ei viktig førjulstid i møte der salget i desembermåneden vil bestemme hvordan regnskaps- og koronaåret 2020 ender. Dessuten legger handelen i adventstida et betydelig grunnlag for 2021.

Det var en frykt for at sommeren skulle bli veldig krevende for en handelsstand som er avhengige av turismen. Men vi har inntrykk av at mange i detaljhandelen i Rauma har klart seg bra ettersom så mange nordmenn la ferien til Åndalsnes og Rauma. På tampen av august kunne Åndalsnes Avis melde at Alti Rauma omsetningsmessig har opplevd sommeren 2020 som en gedigen opptur. Sammenliknet med i fjor ble det omsetningsvekst både i mai, juni og juli. Særlig god var juli med en økning på 42 prosent, ifølge senterleder Tonje Dahle Hovde, da vi intervjuet henne i august.

Handelsstanden på Åndalsnes har lagt et grunnlag for omsetningen for 2020 som mange andre misunner dem.

Men sjøl om sommeren ble bedre enn man kunne frykte, er det viktig å lykkes i avslutningen på året. Det er ikke til å stikke under en stol at nettopp julehandelen er en bærebjelke for detaljhandelen, også i Rauma. Derfor er spenningen stor foran årets høgtid.

Rauma har over år opplevd stor handelslekkasje både til Molde og Ålesund. Men i ei tid der vi alle blir bedt om begrense reiseaktiviteten for å unngå koronasmitte, er det å håpe at vi i år handler mer lokalt og med det bidrar til å opprette både et godt handelstilbud og mange og viktige lokale arbeidsplasser.

Den store konkurrenten til lokale butikker er i økende grad handel via internett. Oppfordringen til innbyggerne i Rauma er å tenke gjennom konsekvensene av å kjøpe varer på nettet. Skal det være mulig å drive handel i en relativt liten kommune som vår, må folk bruke bedriftene som har etablert seg her.

Tenk gjerne kreativt når du skal kjøpe julegaver. En gave er ikke nødvendigvis en ting. Både restauranter og reiselivsbedrifter i Rauma selger gode opplevelser. Og også de trenger vår støtte på tampen av dette krevende året.