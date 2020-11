Grunnlaget er på plass, nå skal det bli liv i lokalene

Leder

Åndalsnes sentrum er i utvikling. De siste åra har området gjennomgått en stor forandring. En investering på 100 millioner kroner har gjort det både innbydende, ryddig og moderne. Men det mangler noe vesentlig: Aktivitet, som trekker folk til sentrum både på hverdager og helg.

Vi mener ikke å si at det er helsvart. Langt ifra. Men vi vet at det oppleves tungt for enkelte å drive butikk i sentrum. Det kommer for få kunder dit, og da forsvinner lønnsomheten både for butikkdriverne og for gårdeierne.

Problemet er verken nytt eller enestående. Og Åndalsnes er ikke alene om å oppleve at sentrum sliter. Vi trenger ikke gå lenger enn til Kristiansund og Ålesund for å se både tomme lokaler og gråpapir på vinduene. Kjøpesentrene på Moa i Spjelkavika og Futura på Løkkemyra har gjort det vanskeligere å drive butikk i sentrum av byene når folk trekkes til kjøpesentrene.

Men både Ålesund, Kristiansund, og også Åndalsnes, har kjøpesenter utenfor sentrum, og det er en rammebetingelse som alle må forholde seg til. Den gode nyheten er at kundene og folket ikke er langt unna. Og kjøpesenteret på Øran taper ikke på at det blir mer liv i sentrum. Tvert imot, vil vi påstå. Flere trekkes hit, og handelslekkasjen kan bremses. Dette er vinn-vinn.

Nå handler det på Åndalsnes om å utnytte alt det positive som har skjedd de siste åra med forskjønnelse av sentrum, og skape et levende og attraktivt bymiljø. Utnytte momentumet, som gårdeier Jens Deunk sa under åpningen onsdag.

Åndalsnes Gårdeierforening og det nystifta Åndalsnes Sentrum AS har med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune og kraftfondsmidler i kommunen igangsatt prosjektet «Framtidas Åndalsnes sentrum». Onsdag åpnet utstillinga «Levende lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød». Den viser hva pilotbyene Tromsø, Lærdal og Arendal jobbet med for å skape liv og nytenking i deres tomme sentrumslokaler, og utstillinga skal inspirere og forhåpentligvis skape debatt og gi nye ideer til hvordan sentrumsgårdene kan fylles.

Det har vært prøvd før med å skape aktiviteter og liv i sentrum. Denne gangen er grunnlaget godt: Et nyrenovert sentrum, mange gårdeiere som står sammen, en dedikert prosjektledelse i Nordveggen, suksesshistorier å bygge på fra andre steder i landet og et oppriktig ønske om å dra innbyggerne med i prosessen. Alt dette gir grunn til optimisme.