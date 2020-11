Et viktig valg også for Norge

Leder

USAs president Donald Trump falt ned på et nytt lavmål onsdag da han på valgnatta amerikansk tid uttalte at valget er en svindel mot det amerikanske folk. Hans påstand om at han hadde vunnet, og at valget er juks, gjør at landets øverste leder skaper en demokratisk krise. Og den gjør at splittelsen i USA som hans politikk har bidratt til, bare blir enda større.

For oss lokalt og for Norge som nasjon er det av stor betydning hvem som kommer til makta ved dette presidentvalget. Donald Trumps uberegnelige president-teater har vært en fire år lang trussel mot verdensfreden. Derfor er valget i USA denne gang så viktig.

I Norge er vi svært avhengige av USA, særlig forsvarspolitisk, og etter fire år med Donald Trump ved roret har han klart å skape utrygghet om Natos bidrag ved et eventuelt angrep på Norge. Kan vi stole på at Nato-allierte stiller opp, og at artikkel V i traktaten trer i kraft? Den fastslår at et angrep på et Nato-land er et angrep på hele alliansen. Trump har ved flere anledninger kommet med uttalelser som skaper usikkerhet om USAs forhold til forsvarsalliansen. Det rammer Norge hardt, som har basert hele sin forsvarspolitikk på at Nato skal bidra ved et eventuelt angrep.

Også for Norge er det alvorlig at Trump er en så stor motstander av miljø- og klimatiltak. Han har i sin presidentperiode reversert mange miljø- og klimatiltak.

I skrivende stund er det usikkert hvem som blir president i USA de neste fire åra. Tidlig onsdag ettermiddag vær det nærmest dødt løp med en knapp ledelse til Joe Biden, og fortsatt gjensto opptelling i flere vippestater med mange valgmenn. Dessuten tar det tid å telle opp alle poststemmene.

Det er alvorlig om resultatet drøyer. Men enda verre er det hvis sittende president ikke skal akseptere et valgnederlag. Med å påstå i rein desperasjon at valget er juks og at opptellinga av stemmesedler må stanses, undergraver han tilliten til valgsystemet og til demokratiet i USA. Og når han lenge før alle stemmesedler er talt utroper seg sjøl til valgvinner, viser han en autoritær og skremmende side.

Det er grunn til å være urolig for hva som vil skje dersom Joe Biden blir valgt. Men det er enda større grunn, ut over USAs grenser, til bekymring om hvordan det skal gå med USA og med forholdet til Nato dersom Trump får fire nye år.