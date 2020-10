Nå må kommunen sørge for at alle får ei vegadresse

Leder

For tre år siden sa Rauma kommune at de snart var i mål med vegadresseprosjektet, og at de hadde håp om at før 2017 var omme, ville alle i kommunen ha fått vegadresse. Men utrolig nok: I oktober i 2020 gjenstår tildeling av nærmere 1.000 adresser i kommunen. Det forteller oss at Rauma langt fra er ferdig.

Det er en oversikt fra Kartverket pr. 6. oktober i år som viser at Rauma er blant kommunene i Møre og Romsdal som ligger dårligst an med å innføre vegadresser. Tabellen forteller også at i vårt fylke er det bare Vanylven (57,4 prosent) og Gjemnes (80,38 prosent) som har lavere dekning vegadresser enn Rauma med 80,89 prosent. De fleste andre kommuner i fylket har klart å tildele mer enn 90 prosent adresser. Og snittet på landsbasis er 96,83 prosent.

Åndalsnes Avis har skrevet mange artikler om vegadresseprosjektet. For eksempel i desember 2017, da vi intervjuet daværende utbyggingssjef i Rauma kommune, som uttrykte håp om at før utgangen av året, skulle alle i Rauma ha fått gateadresse. Og i september 2018 kunne daværende ordfører Lars Olav Hustad fortelle at adresseprosjektet er helt på oppløpssida. Han kunne også legge til at prosjektet skal være avsluttet 1. desember.

Men seks år etter prosjektstart er altså Rauma blant kommunene i fylket som er lengst unna å være i mål med vegadressetildelinga. Hvis tildelinga av de siste 19 prosentene skal foregå i samme tempo som det har gjort, er vi redd for at det går år før alle hus har fått sin vegadresse.

For innbyggere som ikke har fått tildelt vegadresser, er sommelet fra Rauma kommune beklagelig. Det går for eksempel ikke an å handle på nettet, Posten sliter med å få fram brev når adressen mangler og nye avisbud har problemer med å finne fram. Men enda mer alvorlig er det at det kan være vanskelig å navigere for utrykningskjøretøy. Viktige minutter kan gå tapt, som igjen kan få fatale konsekvenser.

Vi forventer at Rauma kommune bestemmer seg for å lande prosjektet og sørge for at alle som mangler ei vegadresse, får det. Det handler først og fremst om å sørge for at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt. Her har kommunen et stort ansvar.