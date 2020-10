Krisepakke er godt nytt, men hva med 2021, Nybø?

Leder

Tirsdag forlenget regjeringa krisepakken til reiselivet til ut året. Onsdag kom heldigvis meldinga om at regjeringa åpner for mer krisehjelp i 2021. Det var et viktig signal, for det er absolutt et behov for forutsigbarhet i enkelte deler av næringa.

Det var tirsdag ettermiddag at næringsminister Iselin Nybø (V) på en pressekonferanse la fram regjeringens nye støtteordning. Det gjorde hun sammen med partene i næringslivet. – Nå skal vi treffe dem som er hardest rammet, sa Nybø til NTB.

Til sammen settes det av 1,3 milliarder kroner til reiselivsbedrifter, samt 100 millioner til bedrifter som er tett knyttet til reiselivet. Målet er å sikre at bedrifter som ligger an til å gå konkurs som følge av korona, skal klare seg gjennom pandemien.

Ordningen gjelder for dem som har et omsetningsfall på 40 prosent eller mer mellom 1. september og 31. desember. Disse vil i 2021 ha mulighet til å søke om å få kompensert 50 prosent av sine faste utgifter for disse fire månedene.

Dette er godt nytt og til stor hjelp, også for reiselivet i Rauma. Noen bedrifter har behov for hjelp etter at koronakrisen bremset reisevirksomheten. Sjøl med noen hektiske sommeruker, med et overraskende stort besøk av ferierende nordmenn i Rauma, så var det uvanlig stille både før og etter fellesferien. Og når flesteparten av de utenlandske turistene uteble i år, er omsetninga for mange av selskapene lavere enn et normalår. Da kan ordninga som næringsministeren presenterte tirsdag være et være eller ikke-være.

Men regjeringa hadde stått seg på å signalisere hva de planlegger ut over 31. desember. Under onsdagens spørretime på Stortinget ble næringsministeren utfordret av Sps Geir Pollestad. Han sa at reiselivet trenger mer langsiktighet fra regjeringa. Det er vi enig i. Det er snart bare to måneder igjen av året, og næringa må kunne legge planer inn i 2021.

Vi håper at næringsminister Iselin Nybø i god tid før nyttår kommer til Stortinget og forteller hvilke planer regjeringa har for bidra til å holde liv i ei så viktig næring. Og da bør hun være enda mer framsynt enn hun var tirsdag.