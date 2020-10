Beklagelig boikott av et formål de egentlig støtter

Skal ikke fjerning av plast sørge for at det i åra framover er grunnlag for å kunne leve i distriktene – ved havet, og av havet?

Leder

Kommuner som boikotter årets TV-aksjon skader et formål de egentlig støtter; kampen mot plast i havet. Det er veldig beklagelig.

Det er 48. gang at det arrangeres TV-aksjon. Siden 1974 har aksjonen gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker og det er samlet inn over ni milliarder kroner, ifølge NRK. Og det er mye penger som kommer inn årlig. I 2018 fikk Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn 256 millioner kroner, TV-aksjonen i fjor samlet i fjor inn 240,5 millioner kroner til Care sitt arbeid for kvinners rettigheter.

Til helgas store pengeinnsamling er det uvanlig mange kommuner som nekter å bidra til TV-aksjonen, som i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Årsaken til boikotten er at kommunene er uenige i det WWF står for på andre områder, som for eksempel rovdyrpolitikk, skogvern og hvalfangst.

Siste opptelling viser at 32 kommuner i Norge har vedtatt å avstå fra å gi penger til TV-aksjonen fordi WWF har et syn på blant annet hvalfangst og rovdyrpolitikk som de 32 kommunestyrene er uenig i. Felles for mange av kommunene er at de har Sp-ordførere. Vi vet at Senterpartiet står langt fra WWF i rovdyrspørsmålene, men kan det samme partiet forsvare at de vil spolere kampen mot plast i havet? Skal ikke fjerning av plast sørge for at det i åra framover er grunnlag for å kunne leve i distriktene – ved havet, og av havet?

Det er en ærlig sak å være uenig i hva organisasjonen som får pengene fra TV-aksjonen står for i andre saker. Vi kan ikke si at vi deler WWFs syn på ulv og hvalfangst. Men det er umulig å være uenig i at det er et behov for å rydde havet for plast. Og vi mener det er fornuftig øremerke pengene til der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia; Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Vi oppfordrer alle til å bidra for å unngå at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år.