Greit med ny avgift hvis ladenettverket forbedres

Leder

I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringa foreslått at også elbiler må betale det som før ble kalt årsavgift. Det betyr at elbilistene neste år må ut med 2.135 kroner i året i trafikkforsikringsavgift. Men hvor lurt er det når politikerne har som mål at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler?

Det er ikke tvil om at det er, og har vært, lønnsomt å kjøre elbil, sammenliknet med fossilbiler. Elbilene er fritatt for moms, de slipper å betale trafikkforsikringsavgift og det er store prisfordeler både på ferjer og ved bompasseringer. Enkelt steder er det også parkeringsfordeler. Dette har vært et politisk vegvalg, nettopp for at flere av oss skal velge å kjøpe utslippsfrie biler framfor bensin- eller dieselbiler.

Når regjeringa nå varsler at noen av fordelene med å ha elbil skal forsvinne, er det en fare for at Norge ikke når nullutslippsmålet i 2025 fordi det ikke blir store nok fordeler med elbil. Sagt med andre ord: Det er ikke stor nok kostnadsforskjell mellom fossilbiler og elbiler til at alle orker et helt annerledes bilhold. For det er noen vesentlige forskjeller med elbil: Du bør ha hjemmelader. Du må huske å lade, og du må gjøre det mye oftere enn om du hadde fylt drivstoff. Og skal du kjøre langt, må du planlegge for ladestopp.

Hvis ikke mye rimeligere å eie og bruke elbil framfor fossilbil, er vi redd mange ikke fristes til å prøve elbil.

I dag er det rundt 320.000 elbiler i Norge, og i september var mer enn 60 prosent av alle nybiler som ble solgt, elektriske. Tallene forteller oss at stadig flere ser fordelene med å kjøre elektrisk. Det betyr at klimatiltaket med å subsidiere elbilene fungerer.

Samtidig blir det mer og mer tydelig at også elbilene må bidra med penger inn til statskassa, slik at det er mulig både å bygge og vedlikeholde vegnettet.

Men regjeringa må finne en god middelveg. Parallelt med at den gjør det dyrere å eie en elbil, må det kompenseres på andre måter, slik at fordelene med å ha elbil fortsatt er store. Det kanskje viktigste bidraget fra regjeringa er hvis den sørger for at ladenettverket bygges ut og forbedres. Det må bli flere 150 kW ladere rundt om i hele landet, og den må sørge for å innføre en støtteordning for lading i borettslag, sameier og garasjelag. For det må være både enkelt, raskt og billig å fylle bilen med strøm.