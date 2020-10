Nå må vi «ri på bølgen»

Leder

Lørdag var filminnspillingene i Rauma over for denne gang, og Mission Impossible-crewet rigger ned og reiser videre til Roma. Den omfattende produksjonen i Norge har gitt Rauma og Romsdalen en enorm oppmerksomhet i hele landet, mye takket være én mann: Skuespilleren Tom Cruise.

Vi har innspillingen av Marvel-filmen «Black Widow» med superkjendisen Scarlett Johansson, friskt i minnet. Da hun var i Rauma for å gjøre innspillinger i Isterdalen, var hun nærmest usynlig. Ville det samme bli tilfelle med Tom Cruise? Cruise har imidlertid vært vennligheten sjøl og lagt seg på ei helt annen linje. Han har innimellom tatt seg tid til å konversere med de frammøtte, han smiler og er imøtekommende og sjarmerer både publikum og presse. Sjøl de som har kommet langvegsfra for å få et glimt av ham, har fått betalt for strevet.

Ikke har det vært mye hemmelighetskremmeri rundt produksjonen, heller. Riktignok vil verken Tom Cruise eller noen av de andre i crewet røpe noe om handlingen og filmens innhold, men samtidig har det vært fullt mulig for alle skuelystne å følge innspillingen innenfor smittevernhensynene som Covid-19 gir oss. Cruise har i alle fall ikke fått mindre fanskare i Norge etter Rauma-oppholdet.

Vi kan slå fast at det har vært noen uvirkelig uker i Rauma. Hele godsterminalområdet på Øran har vært omgjort til en filmcamp. Nesten daglig har vi sett «Orientekspressen» kjøre på Raumabanen med filmcrew på åpne togvogner. Romsdalen har vært stengt for annen lufttrafikk enn produksjonens helikoptre, og ett av dem har Cruise sjøl brukt som dagpendler mellom hytta i Valldalen og Åndalsnes/Romsdalen.

For lokalt næringsliv har innspillingen gitt økt omsetning. Produksjonen kjøper mat og utstyr, leier biler og overnatting, og sørger for verdifull omsetning i en tid der Norge grunnet Covid-19 har lavere reiseaktivitet. Det er gevinsten på kort sikt.

Men det er de langsiktige virkningene som er mest interessante, og som gir håp om at flere turister kommer hit. Nordmenn er blitt gjort oppmerksom på Åndalsnes og Rauma gjennom enorm publisitet i norsk media. Og de utenlandske turistene kan bli nysgjerrige på Rauma når «Mission Impossible 7» kommer på kinolerreter verden over i november neste år. Cruise-besøket har styrket Rauma som merkevare.

Nå handler det om å «ri på bølgen». Reiselivet i Møre og Romsdal må dra nytte av publisiteten som filminnspillingene gir. Det kan være starten på noe enda større.