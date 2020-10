Vi må være forberedt på nye smittetilfeller

Leder

På kort tid er det registrert to nye koronasmittete i Rauma. Dermed er det siden Norge stengte ned 12. mars notert 12 smittetilfeller i kommunen.

Smittetallet i Rauma lavt. Siden 8. april har det ikke vært registrert noen nye tilfeller av koronasmitte i kommunen – helt fram til torsdag i forrige uke, da meldinga kom om at en person som er på besøk i Rauma var smittet. Og tirsdag kveld fortalte kommunen om enda en smittet; vedkommende har tett tilknytning til den forrige smittete. Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand sa at begge er i isolasjon, og at smittevernmyndigheten har god kontroll på situasjonen.

Sjøl om vi den siste tida har fått to nye tilfeller av koronasmitte i Rauma, er det liten tvil om at folk i vår kommune har gjort en kjempejobb det drøye halvåret som Covid-19 har preget dagliglivet. Et så lavt antall smittete i kommunen vitner om at innbyggerne har vært forsiktige og fulgt rådene fra myndighetene. Og når vi vet at det noen uker i sommer var svært mange tilreisende turister i Rauma, og dermed også økt potensial for smitte, har både befolkningen og kommuneledelsen grunn til å være både stolte og fornøyde med resultatet så langt.

Det som skjer rundt oss gjør oss imidlertid noe urolig. I Møre og Romsdal er det en stigende smittetrend med 15 nye smittete de siste to ukene, ifølge VG. Men per 100.000 innbyggere er andelen fortsatt svært lav, faktisk lavest i landet, og en situasjon som er under kontroll.

Men med reising inn og ut av fylket, øker risikoen for spredning av Covid-19. I flere kommuner er det den siste tida registrert nye smittete. Tirsdag kveld kom meldinga om at to ansatte ved Molde sjukehus er koronasmittet, og 25 personer er i karantene. I Kristiansund er det i september registrert seks nye koronasmittete, og det er en mulighet for at så mange som 600 må i karantene. Storbyene Bergen og Oslo har begge betydelige utfordringer.

Vi må være forberedt på at vi får nye smittetilfeller i Rauma i tida framover. Men alle kan gjøre sitt for å unngå en oppblomstring og ta sine forholdsregler. For å hindre spredning av Covid-19 er vi nødt til, med en stor porsjon tålmodighet, å fortsette enda en stund med det strenge smittevernregimet; holde avstand, begrense reising og være nøye med både hånd- og hostehygiene. Det er inntil videre den beste medisinen, helt til vi får en koronavaksine på plass.