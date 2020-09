Leder

Vi forventer at sikkerhetsvaktene tilknyttet «Mission Impossible»-innspillingen er kjent med norske lover, og vet hvor langt de kan gå for å verne om filminnspillingens interesser. Det er et grovt overtramp at ei vakt sletter bilder som en frilansfotograf har tatt, slik vi har sett eksempel på.

Det er mange som vil ha et glimt av Tom Cruise og resten av filmcrewet som for tida gjør filmopptak i Romsdalen til «Mission Impossible 7». Enkelte steder har det vært mange skuelystne med mobiler og kamera. At hovedpersonen Tom Cruise tar seg tid og snakker med de frammøtte, er hyggelig, og det demper ikke interessen.

Vi har inntrykk av at folk har kunnet bevege seg temmelig fritt, tross filminnspillingene, og at kommunikasjonen mellom sikkerhetsvakter og skuelystne har skjedd i en god tone og med gjensidig forståelse. Det er viktig at forholdet mellom filmcrew og lokalbefolkning er ryddig. Profesjonalitet er sikkerhetsselskapets beste bidrag.

Men noen gnisninger har det vært. Det er da viktig å huske at vi har en pandemi, og et utbrudd av Covid-19 kan få alvorlige konsekvenser for innspillingen. Derfor må det være en fysisk atskillelse mellom crew og publikum. Dessuten er det viktig at sikkerheten for de mest profilerte skuespillerne blir ivaretatt. Her har sikkerhetsvaktene en viktig jobb å gjøre.

Men vi reagerer når vaktene tar seg friheter og hever seg over norsk lov. Da en frilansfotograf for TV 2 ble stanset i utførelsen av jobben, og vakta egenhendig slettet mobilbildene til fotografen, hadde sikkerhetsselskapet gått altfor langt. Det var ikke annet enn rett og rimelig at selskapet la seg flat og beklaget det inntrufne.

I forrige uke skrev Åndalsnes Avis om en ny hendelse. En privatperson som fotograferte fallskjermhoppere ved Trollveggen, sier at ei vakt truet henne med politianmeldelse og privat søksmål om hun publiserte bildene hun hadde tatt av en fallskjermhopper. Vaktselskapet mener imidlertid at det hele må bero på en misforståelse og at sikkerhetsvakta høflig ba henne forlate et privat område, som hun befant seg på.

Ifølge generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening kan du nesten overalt på offentlig sted med allmenn tilgang, fritt ta bilder, og publisere dem i etterkant, så lenge du ikke går for tett på folk.

Det trodde vi faktisk at sikkerhetsvaktene visste.