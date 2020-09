Leder

Filminnspillingene som nå pågår i Rauma, preger lokalsamfunnet. Men hvor mye skal aktiviteten begrense folks frie ferdsel før det ikke lenger er greit? Og hvor ettergivende skal både lokale og sentrale myndigheter være for internasjonale filmselskap?

Det er til dels ubehagelig å stille spørsmålene, først og fremst fordi filminnspillingene både fører til stor aktivitet og er positivt for lokalt næringsliv. Men det er også ubehagelig fordi filminnspillingen blant folk oppfattes som positiv. Det vil bety økt oppmerksomhet om Rauma og Romsdalen, og det lokker flere turister til Nordvestlandet. Og det kan vi jo ikke si nei til?

Men filminnspillingene har sin pris. Raumabanen stenger mens filminnspillingene pågår, noe som betyr buss for tog. Og E136, hovedferdselsåra inn og ut av fylket, skal stenge i perioder på inntil en time. Dessuten er det nå flyforbudssone fra Åndalsnes til Bjorli.

Særlig stenging av jernbane og europaveg får betydning for folk. De som kjører på E136 må belage seg på noe venting i enkelte perioder av dagen. Og for togpassasjerene er det en ulempe å måtte ta buss for tog mellom Åndalsnes og Bjorli.

I går kom nyheten om at en frilansfotograf ble truet med politianmeldelse etter at han på offentlig sted tok bilder av damplokomotivet som skal brukes i filminnspillingen. Det er en totalt uakseptabel handling av sikkerhetsvakta.

Til helga starter filminnspillingene av «Mission Impossible 7» i Romsdalen. Det merkes i lokalsamfunnet at et stort filmcrew de siste ukene har rigget seg til. Særlig stor er aktiviteten på godsterminalområdet på Øran der det er satt opp skjerming for å begrense innsikt.

Selvfølgelig skal vi ikke takke nei til filmselskapene. Og det store flertallet er nok glad for at «Kompani Lauritzen» og «Mission Impossible 7» bruker naturen vår til filmopptak. Vi gir gjerne avkall på noe frihet for seinere å kunne høste gevinsten.

Men eksemplene ovenfor forteller at innspillingene også er en kostnad for lokalsamfunnet. Myndighetene må ikke i nesegrus beundring for filmselskapene si ja til alt de ber om.