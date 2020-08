Rauma trakk vinnerloddet, blir ikke så hardt rammet

Leder

Det kommer stadig gledelige meldinger om bedrifter i Rauma som har klart seg bedre gjennom koronatida enn det man kunne frykte. For et samfunn som i betydelig grad baserer seg på reiseliv om sommeren, har den overraskende store tilstrømningen av norske turister kompensert – og vel så det – tapet av de utenlandske gjestene. For en del bedrifter i Rauma er det tilfelle.

Tidligere denne uka kunne Åndalsnes Avis fortelle om Alti Rauma, som omsetningsmessig har opplevd sommeren 2020 som en gedigen opptur. Sammenliknet med i fjor ble det omsetningsvekst både i mai, juni og juli. Særlig god var juli med en økning på 42 prosent. Ifølge senterleder Tonje Dahle Hovde er det ingen andre Alti-kjøpesentre i Norge som har større vekst i juli enn Alti Rauma.

De knallsterke tallene gir grunn til optimisme og tru på at handelsstanden i Rauma samlet sett kan klare seg godt gjennom koronakrisen. Med en tiltrekkende natur har Rauma «fått vinnerloddet». Dessuten har kommunen et reiseliv som over år har jobbet målrettet for å tilby gjestene opplevelser. Hele Rauma-samfunnet innkasserer gevinsten.

Det var en reell frykt for at våren og sommeren kunne bli veldig krevende ettersom koronarestriksjonene hindret folk i å reise, og at detaljhandelen i Rauma ville tape penger i ei tid på året der de har normalt har størst omsetning. Men slik gikk det heldigvis ikke med handelen. I stedet ble det salgsrekord.

Når butikkdriverne nå ser at sommeren er reddet, kan de gå inn i høsten og vinteren med litt lavere skuldre. Det er kjekt å høre senterleder Hovde fortelle at kommunens innbyggere i koronatida har vært bevisste på å handle lokalt. Det fortjener innbyggerne ros for. For dersom butikkene i Rauma skal kunne opprettholde et godt vareutvalg og butikktilbud, er de helt avhengige av at raumaværingene ikke handelslekker.

Det er å håpe at koronarestriksjonene oppheves snarest, men det tar trolig lang tid før vi er tilbake i normalen. Kanskje må handelsstanden i Rauma basere nok en sommer på nordmenn på norgesferie? Heldigvis er det fortsatt mange rundt om i landet som drømmer om en tur til Åndalsnes for å gå på Rampestreken eller Romsdalseggen. Derfor trenger ikke en lengre periode med koronarestriksjoner ramme Rauma så hardt som det gjør mange andre steder i landet.