Synlig påminnelse om hvor hardt koronaen rammer

Leder

De siste to månedene har Hurtigruten brukt Tindekaia til opplag for sine fartøy. Fredag kom enda et skip til Åndalsnes. Der ligger de som en synlig påminnelse om hvor hardt koronaen har rammet deler av reiselivsnæringa – og at cruisekrisen også får konsekvenser lokalt.

MS Vesterålen ankom fredag 19. juni, MS Fram har ligget siden torsdag 2. juli, og fredag kveld ble MS Spitsbergen fortøyd. Vesterålen har gått i rute mellom Bergen og Kirkenes mens Fram og Spitsbergen er ekspedisjonsskip – sistnevnte brukt blant annet i «Svalbard – minutt for minutt» på NRK.

Årsaka til at skipene ligger fortøyd på Åndalsnes, er som sikkert alle vet koronapandemien. Hurtigruten har i stor grad basert drifta på utenlandske turister som vil oppleve Norge og polare farvann. Da stort sett all reisevirksomhet over hele verden ble koronalammet, rammet dette Hurtigruten knallhardt.

Det ble ikke bedre av at Hurtigruten startet opp med ekspedisjonscruise til Svalbard, blant annet med MS Roald Amundsen, og satte i land passasjerer i Tromsø etter endt cruise uten å informere dem om at de hadde koronasmitte om bord. Når Spitsbergen legges til kai på Åndalsnes, er det som en følge av at oppstarten etter koronaen mislyktes totalt.

Når vi ser ned på Tindekaia, påminnes vi at det fortsatt er koronapandemi og at konsekvensene er betydelige. Hurtigruten er et tradisjonsrikt rederi som har en selvfølgelig plass langs norskekysten, og er en naturlig del av infrastrukturen mellom Bergen og Kirkenes. Derfor er det trasig å se skipene ligge i opplag. Men de ligger der også fordi det er plass til dem på Åndalsnes; ettersom cruiseskipene som normalt anløper Åndalsnes er fraværende. Sistnevnte har betydelige konsekvenser for lokalt reiseliv.

Vi hadde håpet at koronapandemien skulle bli løst mye raskere, men det ser nå ut til at både pandemien og ettervirkningene blir en tålmodighetsprøve. Slik det ser ut nå, må vi alle regne med at de vil ta lang tid før vi kan bevege oss fritt mellom landegrensene, slik situasjonen var før 12. mars. Det kan bli svært krevende for den delen av reiselivet som er avhengige av utenlandske turister.