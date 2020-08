Christelfondet beriker Raumas kulturtilbud

Leder

Med et imponerende antall arrangement i Rauma Kulturhus siden 2018, er Christelfondet etablert som en betydelig aktør i kulturlivet i kommunen. Og når de igjen og igjen klarer å hente hit spennende mennesker, vet også publikum å sette pris på tilbudet.

Christelfondet arbeider for å skape kulturtilbud i tråd med det Christel Siem sto for. Christel Siem døde 1. april 2017, men rakk å sette sitt preg på kulturlivet i Rauma. Blant annet fikk hun gjennom jobben som den første kulturhussjefen mulighet til å forme det nye kulturhuset. Hun var også sjef for Norsk Fjellfestival i to år.

Christelfondet står bak kulturelle arrangement og foredrag på Rauma kulturhus, og ambisjonen er å være et supplement til den vanlige kulturhusdriften. Og det har de klart til gagns med å hente hit markante personer som er aktuelle. For eksempel forsvarsadvokat Geir Lippestad, som har forsvart 22. juli-terroristen, og som snakket om toleranse og menneskeverd. Eller NRK-journalist Helene Sandvig om det å lage «Helene sjekker inn»-serien. Eller forfatteren Edvard Hoem, som fortalte om sin siste bok. Eller Adrian Lund, som fortalte om livet med Tourettes syndrom.

I løpet av et par år har det blitt rundt 20 arrangement.

Gjennom arrangementene til Christelfondet har Rauma-publikummet fått mentalt påfyll. Mange av foredragsholderne har bidratt med en stor porsjon kunnskap. Men det har også vært foredrag der tilhørerne har fått noe å tenke på, noe å snakke om og blitt utfordret i vårt tradisjonelle tankesett. Derfor har vi mange ganger følt oss litt rikere etter å ha vært på et foredrag i Kulturhuset. Det er en god opplevelse.

I Rauma har vi kulturhus med kino og bibliotek, det kommer teater hit, det arrangeres konserter og flere festivaler gjennom året – publikum har faktisk ganske mye å velge i, kommunens størrelse tatt i betraktning. Men når vi nå også har fått gode foredragsholdere hit ganske regelmessig, kompletteres tilbudet.

Vi er ikke i tvil om at med Christelfondet, så har Rauma fått et mye rikere kulturliv.