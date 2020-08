Fortjener ros for å gi unge seniorer et idrettstilbud

Leder

Vi vil berømme Nordmøre og Romsdal Fotballkrets som tenker alternativt innenfor rammene som helsemyndighetene har satt. Med invitasjon til klubber i kretsen om å delta i 19-årsserier både på dame- og herresida, gis de yngste seniorene et sportslig tilbud. Her har fotballkretsen gjort en kjempejobb med å benytte mulighetene for at flere får delta i konkurranser.

Ettersom det før i sommer ble anslått at breddeidretten kunne åpne opp helt fra 1. september, ble det sist fredag en nedtur da regjeringa varslet at det på grunn av den siste tids smitteoppblomstring ble en ny utsettelse. Dermed er alle i breddeidretten som er 20 år eller eldre fratatt muligheten til konkurranser innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen.

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og vi håper vi kan det snart. Men med den smitteøkningen som er i samfunnet nå, kan vi ikke ta sjanser, sa kulturminister Abid Raja (V) etter et møte fredag med idrettstopper.

Selvfølgelig må smittevernet gå foran. Men det er lov for idretten å uttrykke skuffelse og være urolig for hvordan den skal komme seg gjennom koronapandemien.

Det er en krevende balanseøvelse idretten står i når den ønsker å åpne opp for økt aktivitet. Selvfølgelig ønsker også idretten å bidra til å stanse smitten av koronaviruset, og da er nettopp det å følge råd fra myndighetene helt avgjørende. Samtidig opplever klubber et frafall av trenere og utøvere fordi koronapandemien har ført til et opphold i den idrettslige aktiviteten. De er tvunget til å tenke kreativt for å holde aktiviteten i gang innenfor rammene som helsemyndighetene har bestemt.

I Rauma melder både ÅIF og Langfjorden FK et økende frafall av spillere. ÅIF melder at mellom 10 og 30 utøvere i ulik alder har gitt seg i år. I Langfjorden har ti spillere fra damelaget forsvunnet, og oppstarten av herrelaget, som var påmeldt i 6. divisjon denne sesongen, blir i alle fall ikke startet opp i år. Kanskje ikke til neste år heller. Koronaen og begrenset mulighet til å drive idrett fritt, gjør at motivasjonen er borte for flere av spillerne.

Det er viktig å følge smittevernsrådene fra helsemyndighetene. Hvis vi alle gjør det, også deltakere i fadderuker på høgskoler og universitet, er det håp om at regjeringa den første uka i september åpner for at også breddeidretten for voksne får mulighet til å starte opp igjen.