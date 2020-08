Hundeeiere må vise respekt for bandtvangen

Leder

Det burde være mulig at hunder og beitedyr kan leve side om side. Men det forutsetter at hundeeiere forstår og respekterer bandtvangen og har kontroll på dyrene sine. For sjøl den mest veloppdragne hund skal holdes i bånd.

I Åndalsnes Avis kunne du lese den triste historien som sauebonde Liv Grete Oftedal i Isfjorden fortalte. Hun er sikker på at det var en hund som skremte sauen hennes på utmarksbeite på Breivikskaret, og at en hund jaget sauen så den ble «sprengt» og døde.

– Vi så ikke at den ble jaget, men vi vet at det var løse hunder i området, sa Oftedal i intervjuet med Åndalsnes Avis.

Oftedal kan fortelle om konfliktsituasjoner mellom gardbrukere og enkelte hundeeiere: – Jeg kan sitte på setra og se folk slippe hundene sine når de kommer ovenfor gjerdet. Men når jeg snakker med dem, så blir jeg nesten angrepet. De forstår ikke – mange skjønner ikke dette. Jeg fatter det ikke, sa hun.

Det er både unødvendig og ulovlig av hundeeiere å slippe hunden løs i naturen når det er bandtvang. I ei tid på året der dyr og fugler skal ha ro, kan løse hunder gjøre stor skade. Lova er tindrende klar, og i lov om hundehold § 6 heter det: «I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

I Rauma er bandtvangen utvidet til 1. oktober i området til Isfjorden sauesankerlag og Sandnes og Holm Utmarkslag. Det betyr kort fortalt at hunden ikke kan bevege seg utendørs uten å være i bånd eller være inngjerdet. Argumentet om at «min hund gjør aldri noe galt» er ikke holdbart. Hunder har instinkter som kan bli utløst i gitte situasjoner, og da kan uhellet være ute. Derfor må lova om hundehold overholdes.

Skal hunder og beitedyr kunne leve i lag uten at det skal bli konflikter, må vi forvente at hundeeiere forstår og aksepterer at de alltid skal ha kontroll på hunden sin. Det gjelder faktisk når det ikke er bandtvang.