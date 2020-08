Regjeringa strammer inn, vi andre må stramme oss opp

Leder

Koronasmitten i Norge har tatt seg opp igjen og antallet nye smittete øker urovekkende. Det er derfor riktig og viktig at regjeringa strammer inn – og at vi andre strammer oss opp. Vi må gjenvinne kontrollen igjen.

Koronapandemien kunne ha rammet Norge mye hardere hvis myndighetene ikke hadde reagert raskt og innført strenge restriksjoner. Og det hadde selvfølgelig ikke lyktes uten at folket var med: Etter måneder med stillstand over hele landet, og nærmest stengte landegrenser, gikk smittetallene ned og situasjonen i Norge kom under kontroll. Hele Norge gjorde en fantastisk jobb i det som ble karakterisert som en nasjonal dugnad.

Før sommeren ble landet gradvis åpnet igjen. Mange permitterte kom tilbake i jobb, Det ble tatt imot med glede at vi kunne få reise fritt innenlands. Lokalt har vi nytt godt av det; noen intense sommeruker har det vært svært mange turister i Rauma og bidratt til å fylle tomrommet fra de utenlandske turistene som har uteblitt.

Folk har igjen kunnet gå på restauranter, det er stort sett normale tilstander i kollektivtrafikken – vi kan ferdes fritt, men med trusselen hengende over oss: Hvis smittetallene øker igjen, risikerer vi nye innstramminger.

De siste dagene har pandemien tatt en urovekkende vending her i landet. Det startet for alvor fredag for vel ei uke siden, da Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen til kai i Tromsø med koronasmittete mannskaper om bord. Til nå har 53 passasjerer og mannskap fra skipet fått påvist covid-19.

Denne uka har det kommet stadig nye meldinger om nye smittete her i landet. Onsdag og torsdag ble det meldt om 102 nye smittetilfeller, mot 196 i hele forrige uke. Og denne uka har antallet innlagte koronapasienter tredoblet seg, ifølge NTB.

Det har vært riktig å åpne landet gradvis etter nedstengningen 12. mars, og vi har gjennom dugnadsinnsatsen som er lagt ned sørget for å få kontroll innenfor egne landegrenser. Problemet viser seg nå først og fremst å være nordmenns reiser til utlandet, som har gitt nye smittetilfeller inn i Norge. Da må vi bremse opp og ta noen steg tilbake.

For å få kontroll er det viktig at vi følger FHI-overlege Preben Aavitslands henstilling til folk: «Vi råder folk til å reise utenlands bare når det er strengt nødvendig.»