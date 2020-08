En klok beslutning å la Rampekiosken få stå

Leder

Vi skal klappe for, og heie på, gründere. Folk som vil skape noe i Rauma er det mange av, og vi vil gjerne ha enda flere, slike som Ludvig Aarø Scarfi (19) og Bendik Flåten (20).

De to studentene ville utnytte turisttilstrømningen til Åndalsnes denne sommeren. Ved Nebbafoten kommer slitne turgåere ned fra Romsdalseggen og Rampestreken, og guttene tenkte; hvorfor ikke tilby turistene brus og snacks? Ideen om en ubetjent kioskautomat, Rampekiosken, var dermed født.

Ungdommene fikk fort erfare at det ikke er enkelt, og det er mye å ta hensyn til, når man skal etablere noe nytt. Kioskautomaten fikk de ikke leid, den måtte kjøpes og hentes. Tak og vegger skulle bygges, og de måtte også legge inn strøm. Studentene måtte investere 40.000-50.000 kroner.

Men det var papirarbeidet som viste seg å være mest utfordrende og tidkrevende. Selskapsetablering i Brønnøysundregistrene og bedriftskonto i banken måtte på plass. Og ikke minst måtte de skaffe tillatelse fra grunneieren til plasseringen av den halvanna kvadratmeter store kiosken, noe de fikk av Guri Synnøve Næss Krohn og Roe Næss. Problemet er bare at Rauma kommune mener det trolig ikke er Guri Synnøve Næss Krohn og Roe Næss som eier området der kioskautomaten står, men Rauma kommune. Og med ett ble alt mye vanskeligere.

«Både 27/167 og 27/40 er kommunal eiendom, og krever tillatelse fra grunneier. En slik tillatelse er ikke gitt, og vi krever med dette salgsautomaten fjernet fra eiendommen umiddelbart», sto det i brevet fra Rauma kommune.

Guttene hadde heller ikke skaffet tillatelse fra Statens vegvesen, ettersom kiosken er plassert nærmere enn 50 meter fra en fylkesveg.

Det er forståelig at det kvasse svaret fra kommunen vekker reaksjoner hos folk, og at svaret kan oppfattes som om kreativitet og vilje til nyskaping motarbeides. For er det noe vi trenger, så er det folk som vil skape noe. Samtidig: Det er også viktig at reglene følges og at det er likebehandling. Det vinner vi alle på i lengden.

Vi synes ordfører Yvonne Wold fant en gylden middelveg når hun roser initiativet fra guttene, men påpeker at alle papirer må på plass før endelig godkjennelse – og sier at kommunen lar kiosken stå i to måneder til. Det er en løsning alle vinner på.