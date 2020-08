Respektløs behandling av Hurtigrutens passasjerer

Leder

Hurtigruten ASA må tåle massiv kritikk for elendig håndtering av koronasmitten om bord på MS Roald Amundsen. Først og fremst har de satt passasjerer og mannskapets helse på spill ved å legge lokk på smittesituasjonen om bord. Men sviktende dømmekraft i Hurtigrutens ledelse har også bidratt til å svekke omdømmet til et av våre aller fremste nasjonalsymbol og merkevarer.

I skrivende stund er i alt 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer påvist koronasmittet i forbindelse med de to seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen siden 17. juli. Fire ansatte er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mange spør seg nå: Hvordan kunne dette skje? Hvilke rutiner har Hurtigruten, og hvordan kunne de tillate seg å ta farvel med intetanende cruisepassasjerer mens de nesten samtidig sender mannskap fra MS Roald Amundsen til sjukehus med ambulanse for koronasmitte? Hvorfor slippe passasjerer i land når de allerede onsdag, to dager før skipet la til kai, hadde fått vite at en av passasjerene på cruiset uka før hadde testet positivt på koronasmitte?

Om bord på skipet som la til kai fredag morgen, var Åse Digernes og Frank Amundsen fra Rauma. Amundsen er meget kritisk til Hurtigrutens dømmekraft og sier til Åndalsnes Avis at de burde holdt igjen passasjerene om bord til situasjonen var avklart. Han kan fortelle at Hurtigruten varslet ham om koronasmitten om bord først ved midnatt natt til lørdag – nesten et døgn etter at båten ankom Tromsø. – Det er for dårlig, mener Amundsen.

Amundsens kritikk føyer seg inn i uttalelser fra andre passasjerer, som frykter at de kan være smittet, og på sin reise heim fra skipet og heime kan ha smittet andre med Covid-19. Det er forståelig at de reagerer med både uro og sinne over Hurtigrutens respektløse behandling av passasjerene.

Omsider har konsernsjef Daniel Skjeldam innrømmet rutinesvikt, men det er oppsiktsvekkende at det tok mange dager før det skjedde.

Koronasmitten på MS Roald Amundsen er en påminnelse om at verden fortsatt er i en pandemisituasjon og at vi fremdeles må ta smittevernet på alvor. Men hendelsen på hurtigruteskipet minner oss også om at hvis man ikke er forsiktig når landet åpnes mer og mer, så kan det igjen skje en smitteoppblomstring.