Et forvarsel om hva vi har i vente i sommer

Leder

Det kan bli en svært travel sommer for redningsmannskaper rundt om i Norge. Når «alle» denne sommeren skal på opplevelsesferie i Norge, blir det svært høg aktivitet både på Romsdalseggen, i Via ferrataen, på Rampestreken, men også i de andre fjellene rundt oss.

Sist lørdag måtte tre personer reddes ned fra Nesaksla og Via ferrataen. Ambulansepersonell, ambulansehelikopter og mannskap fra Nordmøre og Romsdal brann og redning var involvert i redningsaksjonene. Heldigvis var ingen av de tre som ble hentet ned med luftambulansen, alvorlig skadet.

Flere spørreundersøkelser blant nordmenn denne våren og sommeren har slått fast at mange planlegger Norgesferie, noe som betyr at mange kommer innom Åndalsnes for å oppleve det vi har å by på av naturbaserte opplevelser. Sist var en spørreundersøkelse gjengitt av NTB, som forteller at 94 prosent av alle nordmenn skal på Norgesferie i år. Det ligger an til at det kan bli folksomt i fjellene i Rauma sommeren 2020, når utenlandsferier er umulig.

Helgas hendelser kan være et forvarsel om hva vi har i vente hva angår redningsaksjoner i fjellet. For det er ingen tvil om at jo flere som oppholder seg i fjellet, dess større er sjansen for at ulykker skjer og at folk trenger hjelp. Vi leser med interesse at redningsoppdragene i Bodø allerede har nådd fjorårsnivå. Ifølge NTB har de frivillige hjelpemannskapene hatt 17 oppdrag hittil i år mot 20 for hele fjoråret. Vil vi oppleve det samme i Rauma?

Hvordan unngå redningsaksjoner? Rådene fra ekspertene til alle som skal i fjellet på tur, er tydelige og gode: – Gjør gode forberedelser, sier Rauma-lensmann Roar Mordal Hilde. – Innse egne evner, sier Ivar Brennhovd ved Tindesenteret.

Både politiet og Tindesenteret, sistnevnte som tilrettelegger for både Via ferrataen, Romsdalseggen og Rampestreken, er forberedt på at sommeren blir travel.

Vi skal ikke dempe gleden ved å bruke fjellene i Rauma. Men det er å håpe at dem som kommer på besøk ikke overvurderer egne evner og at de lytter til fjellvante folk. Ingen turer i fjellene er så viktig at egen og andres liv og helse settes i spill.