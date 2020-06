Vi bor i et ferieparadis, bruk lokalt reiseliv i sommer

Leder

I Møre og Romsdal bor vi midt i et ferieparadis. Opplevelsene ligger rett utenfor stuedøra, og mange av mulighetene som vi har, har vi som bor her aldri tatt i bruk. Nå kan koronapandemien paradoksalt nok føre oss nærmere vårt eget nærmiljø, også når vi skal feriere. Og det er en vinn vinn-situasjon: Vi blir mer kjent med eget lokalmiljø og bidrar samtidig til viktige inntekter for reiselivsbedriftene.

I år er det ikke mulig å reise på Syden- eller storbyferie. Ifølge en undersøkelse fra Virke Reiseliv har nordmenn kuttet feriebudsjettet med 16.000 kr per husstand. Hovedgrunnen er reiserestriksjoner og karantenebestemmelser. I sommer er det ikke mulig å gjennomføre utenlandsferien. Så langt ser det ut til at det bare er Danmark som er et alternativ til ferie i eget land.

Men det er flere grunner til at feriebudsjettet er kuttet for en rekke nordmenn. Mange er dessverre tvunget til det fordi de er blant de mer enn 300.000 nordmenn som har mistet jobben eller blitt permittert. Og uten jobb er det for mange ikke mulig å legge ut på ferie i 2020.

Dem som fortsatt er i jobb oppfordres sterkt til å feriere i Norge. Ett er at det bidrar til å holde liv i både reiselivsnæringa og i handels- og servicenæringa – inkludert mange arbeidsplasser. Men det er også en mulighet for deg og meg til å oppdage hva lokalt reiseliv har å by på. Næringa fortjener å få vise fram til nordmenn hva de har å by på av tilbud for ferierende.

Også i Rauma har mange reiselivsbedrifter hatt noen tøffe måneder etter at koronapandemien stanset Norge. Sjøl om regjeringa har bidratt med flere krisepakker, så er kan ingen av dem fullt ut kompensere inntektstapet mange i reiselivet opplever. De vinterbaserte bedriftene opplevde bråstopp da den normalt beste tida av sesongen gjensto. Og for bedriftene som satser på gjester om sommeren, er det kritisk at utenlandske turister ikke får komme til landet.

Vi håper at reiselivsbedriftene i Rauma kommer seg gjennom koronakrisa. Med stort sett bare nordmenn som ferierende i år, er det all grunn til å tro at været vil ha en avgjørende betydning for hvordan sesongen i Rauma blir. En god sommer betyr mange gjester – dårlig værsommer gjør at nordmenn heller velger andre landsdeler.

Uansett vær, så oppfordres raumaværinger til å bruke lokalt reiseliv. Mange blir nok positivt overrasket over hva som tilbys.