Rauma – det beste valget

Leder

Alle som driver med reiseliv i Rauma bør nå sprette sjampanjen og slippe jubelen løs. Beslutningen som er tatt om å starte innspilling av en ny sesong med «Kompani Lauritzen», er gull verdt for alle som lever av turister. Hvis Setnesmoen igjen blir innspillingssted for en ny sesong av realityserien, får reiselivet i kommunen mye gratis drahjelp i promoteringa av de naturbaserte opplevelsene i Rauma.

«Kompani Lauritzen» har vært en seersuksess på TV 2 i vår. Sist lørdag var det finale, og Øyvind «Vinni» Sauvik ble vinneren av den første sesongen. Ifølge TV 2 ble finalen sett av 994.000 personer. Tallet inkluderer opptak, reprise og strømme-TV.

Normalt baserer Raumas reiseliv seg på både utenlandske og norske turister. Men med koronapandemi er ingenting normalt i år. De utenlandske gjestene kommer ikke, og reiselivsbransjen må i stedet håpe at mange norske ferierende kan kompensere frafallet av utlendinger. Da kunne det ikke passet bedre at koronanedstengte nordmenn, når de lurer på hvor de skal reise denne sommeren, har fått servert «Kompani Lauritzen» ti lørdager i beste sendetid denne våren. Når nordmenn nå vurderer hvor de skal dra på norgesferie, er det mange som husker bildene fra Rauma.

Rauma kommune har i samfunnsplanen 2019–2030 vedtatt at kommunen «vil arbeide for å samordne aktuelle reiselivsaktører og arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal videreutvikles til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon – basert på natur- og kulturbaserte opplevelser, gode servicetilbud, godt vertskap og kvalitet i alle ledd.» En realityserie som «Kompani Lauritzen», som blir sett av så mange nordmenn, bidrar til økt turisme og muligheter for å nå målene.

Når første sesong av serien nå er ferdig, er det på sin plass å rose alle lokale krefter som har lagt til rette for produksjonsselskapet Seefood og gjort at TV 2 trolig legger innspillingen av en ny sesong til Setnesmoen. Det hadde ikke blitt en suksess uten stor velvilje fra HV11-staben.

Programleder Dag Otto Lauritzen er en av idéhaverne til programmet og er intervjuet i dagens Åndalsnes Avis. Han framhever gjestfriheten både fra HV11 og lokalmiljøet: – Jeg er sjeleglad for at vi valgte Setnesmoen. Det er det beste valget vi kunne ha gjort. Vi ble utrolig godt tatt imot både av Forsvaret og av lokalmiljøet, og naturen rundt er det beste av det beste med alle de mulighetene som finnes i området rundt.

Det er en god attest til hele Rauma fra programskaperen.