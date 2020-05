Endelig ble det «stang inn»

Leder

Reiselivet er blant bransjene som er hardest rammet av koronanedstengingen. For Rauma har fraværet av utenlandske turister og stopp i cruisetrafikken vært nedslående. Men når det fredag fra myndighetshold ble åpnet for at turister kan få reise fritt på ferie i Norge, gir det håp om at noe av inntektene kan reddes likevel.

Vi har lenge både trodd og håpet at nordmenn skulle få muligheten til å dra på norgesferie i sommer, ettersom utenlandsreiser ikke blir anbefalt. Nå har omsider bekreftelsen kommet, og det er nå mulig for nordmenn å planlegge sommeren og gjøre bestillingene.

De siste dagene er det blitt mer og mer tydelig at det kommer mange turister til Rauma i sommer. Tidligere denne uka kom undersøkelsen fra Ipsos, som ga bud om storinnrykk: «Alle» vil oppleve Romsdalseggen. Og i riksmedia og sosiale medier blir nettopp Romsdalseggen, Rampestreken og Trollstigen trukket fram blant stedene som man må oppleve. Det er lovende for en hardt koronarammet reiselivsnæring. I Rauma opplever både Romsdal Reiseliv og Handel og Tindesenteret stor pågang i disse dager på telefon og e-post fra nordmenn, som vil komme.

Kanskje har TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen» åpnet øynene til nordmenn? Hver lørdag denne våren har vi benket oss foran TV-en for å se TV 2-programmet. Lørdag kveld er det finale og siste program denne sesongen.

«Kompani Lauritzen» har vært en enestående Rauma-reklame med spektakulære bilder fra vår helt råe natur. Ti lørdager, gjennom hele koronakrisa i Norge, har nordmenn fulgt de 14 kjendisene i HV-leiren på Setnesmoen. Vi antar at det er mange som har tenkt, når de ser kjendisene utfordre seg sjøl i Via Ferrataen, i hinderløypa på Setnesmoen eller i en av de mange andre øvelsene: «Dette vil jeg også prøve».

Nå får turistene muligheten. Flere lokale reiselivsaktører er i gang med å foredle og ri på bølgen av «Kompani Lauritzen»-suksessen og gi tilreisende mulighet til å prøve det samme som deltakerne i TV-programmet. Dem som nå prøver å utnytte reklameverdien fortjener at vi heier på dem.

For Raumas reiseliv og handelsstand handler det i sommer om å holde på de tilreisende som kommer, slik at de blir her og benytter det rike opplevelsestilbudet som regionen kan tilby. Det har vært mye «stang ut» siden 12. mars. De siste dagene har det kommet flere positive meldinger for Raumas handelsstand og reiseliv. Nå var det på tide med litt «stang inn».