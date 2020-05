På med langlysene, Solberg!

Leder

Torsdag lettet regjeringa på koronarestriksjonene. Med jevne mellomrom skal den presentere nye smittevernsregler og med det åpne Norge litt og litt; forsiktig og kontrollert. Men det er en stor og forståelig utålmodighet i samfunnet for å få komme i gang igjen. For fortsatt råder det stor usikkerhet om framtida.

Reiselivet blør i påvente av å få starte opp igjen. I Rauma er det krise dersom ikke nordmenn får lov til å reise innenlands. På torsdagens pressekonferanse var statsrådene tvetydige. Samtidig som de oppfordret det norske folk til å bruke lokalt næringsliv og dra på norgesferie i år, ble det advart mot unødige fritidsreiser. En slik usikkerhet gjør at mange holder seg heime og ikke tør reise. For Raumas reiseliv er dette beklagelig.

De nye lettelsene som torsdag ble presentert, var at det fra 7. mai blir lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak. Og det er altså ikke lenger tometersregelen som gjelder, men én meter. Men helst mer.

For noen som driver med idrett og kultur, var de nye reglene godt nytt. Det betyr at man kan starte opp litt. Men for mange aktører er det fortsatt umulig å arrangere for eksempel en konsert. Med bare inntil 50 gjester er det ikke lønnsomt.

Og dessverre kom det ikke mer lovnad enn at det fra 15. juni kan bli inntil 200 på et arrangement – ingen signal om hva som skjer etter den tid. Det blir for usikkert for festivalarrangører.

Blant dem som tok konsekvensen av usikkerheten, var styret i RaumaRock. Etter at regjeringa hadde kommet med siste nytt, ble det i Rauma besluttet å avlyse rockefestivalen, som skulle vært arrangert i august. Styreleder Sigurd Brevik forklarte hvorfor: – Det er rett og slett de nye retningslinjer der det åpnes for sammenkomster med inntil 50 personer fram til 15. juni, og fra 15. juni kan det bli 200. Men etter det vet vi ikke. Derfor har vi besluttet å avlyse årets RaumaRock, sa en skuffet Brevik.

For hele Rauma-samfunnet er det en stor nedtur at det ikke blir RaumaRock i 2020. Festivalen har i snart 20 år bidratt med stor aktivitet og sørget for å sette Rauma på kartet. Det er ett av de viktigste arrangementene i kommunen i løpet av året.

Vi har stor respekt for RaumaRock-styrets avgjørelse. Helsa må komme først. Men her burde regjeringa slått på langlysene og gitt festivalarrangørene større forutsigbarhet ved å se litt lenger enn til 15. juni.